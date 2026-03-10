東貴博「やってくれたな」２歳次女の″ひな人形事件″明かす
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が８日、オフィシャルブログを更新。２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんによる“ひな人形事件”を明かし、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「やってくれたな！」と題してブログを更新。「もか様 やってくれたな」と切り出し、豪華な七段飾りの雛人形の一部が外され、床に小道具や人形が散らばっている様子や次女の名前“萌歌”が入ったお揃いの名前旗、次女が雛飾りの部品を手にする姿など思わぬハプニングの瞬間を公開。
それでも東は「でもいいのよ これも歴史の１ページ」と父としての温かい思いをつづり、「億劫な片付けも終わりました」と無事に片付けを終えたことを報告。
最後は、華やかで立派な七段飾りの雛人形や娘たちの名前が入った飾り旗とともに「また来年！お疲れさMAX！」とユーモアを交えてつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「おらあら、かわいいゴジラが(笑)」「忙しいパパ」「お疲れさまでした」などの声が寄せられている。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
