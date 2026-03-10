平野ノラ、５歳長女の″ラン活″報告 ランドセル姿に感慨
お笑いタレントの平野ノラが９日までにオフィシャルブログを更新。５歳の長女・バブ子の“ラン活”（ランドセル活動）の様子を公開し、成長への思いをつづった。
７日、「ランドセルの試着」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「ラン活なんて随分昔に聞いた話でしたが、、、いつの間にラン活してる！？」と切り出し、娘のランドセル選びについて報告。昨年の時点で娘の好みのランドセルを見つけていたといい、「早期注文すると名入れとかプレゼントの特典がとってもステキなの〜」と説明。
さらに、先輩ママから「気に入ったの見つけたら早い方がいい」とアドバイスを受けたことも明かし、「要チェケ！していました」「早期注文すると、名入れとかプレゼントの特典がとってもステキ」「早過ぎやしないか？ってお思いでしょう？いや、人気のは遅くても夏までに決めないと無くなっているらしく」と“ラン活事情”についてつづった。
続けて「指定のランドセルやカバンを使う学校に変更とかバブ子の趣味が変わらない限り６年間、気に入ったランドセルを使って欲しいので近々注文予定」だといい、ランドセルを試着する娘の写真を公開。ピンクとパープルを基調にしたカラフルなランドセルを背負った姿で、横からのショットでは背中いっぱいのランドセルを嬉しそうに背負う様子が収められている。平野は「バブ子の好きな色 ピンク×パープル！」と紹介し、「中はレインボーとユニコーン柄 機能も大満足でした！」とお気に入りのポイントを明かした。
最後に「ランドセルとかしょっちゃってさ…もう泣きそうだわ」と母としての心境を吐露し、「ラン活、直ぐに終わりそうです」とブログを締めくくった。
この投稿にファンから「可愛いランドセル」「今は４月からランドセルを背負っていくのを楽しみにしてます」「どちらのランドセルか知りたい」「早いもんですね〜」「バブ子ちゃんがもうランドセルなんて何か泣けてきちゃいます」「パープル＆ピンクって可愛い！！」「レインボーにユニコーンなんてとっても素敵」「今のランドセルって…カラー 沢山あっていいなぁ〜」「ついこの前生まれたと思えばあっという間に小学生」「来年は涙涙ですね」「パープル＆ピンクのランドセル可愛いとっても似合っていますよ」などの声が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。
