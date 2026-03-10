Âçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¡¦ÎÓ¶×ÆàÁª¼ê¤¬¸ÞÎØ¸å¤ËË¬¤ì¤¿±£¤ì²ÈÌ¾Å¹¤ò¸ø³«
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£³·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Ø¡È¿ä¤·¡É¤¨¤Æ¡ªSV¥ê¡¼¥¬¡¼½ÐË×MAP Âçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹ÊÔ vol.£±¡Ù¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î½ÐË×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£Âçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢MC¤È¤·¤Æ¥Ð¥ì¡¼Îò£¶Ç¯¡¢ÎáÏÂ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥®¥ã¥ë¡¦¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤¬½Ð±é¤·¡¢Âçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¤ÎÎÓ¶×ÆàÁª¼ê¡¢µÜÉô°¦²êÀ¤Áª¼ê¡¢À¾ºê°¦ºÚÁª¼ê¤òÄ¾·â¡£
º£²ó¡¢½ÐË×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ£²Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÎÓÁª¼ê¡£Âçºå¡¦Ê¡Åç±Ø¤Ë¤¢¤ë±£¤ì²ÈÅª¤ÊÌ¾Å¹¡Ö¿·Ê¡Åç ¤¿¤¤¤è¤¦ Ð±¡×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÊ·°Ïµ¤¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¤·¡¢¤´ÈÓ¤â¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¡£ÎÓÁª¼ê¤ÏÍ§¿Í¤È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸å¤Î¡È¤ªÈè¤ìÍÍ²ñ¡É¤Ç½éÍèÅ¹¤·¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢¤ª»É¿È¤È¡º¤ÎÅÚÆé¤´¤Ï¤ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡È¥²¥óÃ´¤®¡É¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾¡Éé±¿¥¢¥Ã¥×¤Î¤´Íø±×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¾¡Èø»û¡×¤â¾Ò²ð¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇË¬¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤À¤ë¤Þ¤ËÌÜÉ¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤À¤ë¤ÞÊôÇ¼¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¶¯¹ë¹»¡¦¶âÍö²ñÃæ³Ø¡¦¹â¹»»þÂå¤«¤éÀèÇÚ¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿£³¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë¤âÇ÷¤ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç°ìÈÖ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤Î¤ÏÃ¯¤«¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢µÜÉôÁª¼ê¤¬ÎÓÁª¼ê¤È²óÅú¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÆÈ¤ê¸À¤ÎÊ¸»ú¿ô¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈË½Ïª¡£¡Ö¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ´Éô¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Á¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹µÜÉôÁª¼ê¤Ë¡¢ÎÓÁª¼ê¤Ï¡ÖÃ¯¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£Ä¹Ç¯¤Î´Ø·¸¤À¤«¤é¤³¤½Èô¤Ó½Ð¤¹³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ï½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¥²¡¼¥à´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¡È¹â¹»»þÂå¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿Êªor¸ÀÍÕ¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¡ÖËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¢ö¡×¡Ö¥Ñ¥ó¡×¤Ê¤É°ìÆ±Áí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÄÁ²óÅú¤¬Â³½Ð¤·¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£È³¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢ÎÓÁª¼ê¤¬¤ªÂê¤ò´ª°ã¤¤¤·¥¬¥Á¾È¤ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥È¾å¤Ç¸«¤»¤ëÍê¤â¤·¤¤»Ñ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢°¦¤é¤·¤¤ÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤Ç¤Ï¡¢2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°ÃË½÷¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤òËèÀáÌµÎÁ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡£»î¹çÃæ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ëµ¡Ç½¤ä¡ÖABEMA¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈ¼«²òÀâ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀïÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
