新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、バーチャルシンガー「初音ミク」の記念日「ミクの日」である３月９日（月）夜６時より、初音ミクが活躍するアニメ映画『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』の無料独占配信を実施する。



『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』は、株式会社セガとサイバーエージェントグループの株式会社Colorful Paletteが手がけ、全世界ダウンロード数3,900万を突破している大人気スマートフォン向けリズム＆アドベンチャーゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』（通称「プロセカ」）を原作とする初のアニメ映画作品。完全オリジナルストーリーとなる本作では、ゲーム本編には登場しない新たな「初音ミク」が「プロセカ」のキャラクター達と出会い、成長していく姿がアニメーションスタジオP.A.WORKSにより描かれる。2025年１月17日の公開以来、多くのファンを魅了し、興行収入15億円、観客動員114万人を突破するなど新たなメディアミックス展開への挑戦作として大きな注目を集めた。



このたび決定した『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』の無料独占配信では、「ミクの日」当日である３月９日（月）夜６時より「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送を実施。さらに、放送後１週間は本作を“無料独占”で楽しめる。



(C)「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」製作委員会