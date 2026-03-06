ダブル特典あり！JR西日本公式ECで春の『お買い物 DAYS』開催
西日本旅客鉄道株式会社が運営するJR 西日本公式EC サイト「WESTER モール」および「DISCOVER WEST mall」では、３月６日（金）より初春のお買い物をよりおトクに楽しめる春の『お買い物 DAYS』キャンペーンを開催する。
本キャンペーンでは、JR西日本グループの共通ポイント「WESTER ポイント」がつかえる・たまる EC モールをより多くのお客にお得に利用いただくための企画で、今回は“ダブル特典”を用意。
ひとつは「２種類のお買い物割引クーポン配布」。期間中、両モールにて即時利用可能な割引クーポンをサイト内で配布する。「1,000円OFFクーポン」は税込5,000円以上の商品購入で利用可能。「500円OFF クーポン」は、税込3,000円以上の商品購入で利用可能。
もうひとつは、「WESTERポイント10倍キャンペーン」。期間中、対象モールでの買い物で付与されるポイントが通常の10倍に。失効前のポイントを無駄なくつかいながら、新しいポイントもまとめてためられる期間限定のチャンスとなっている。
JR 西日本公式EC サイト「WESTER モール」は、全国のメジャー土産やお取り寄せグルメを中心に、JR 西日本セレクトの食品やギフトなどの商品を展開中。WESTERポイントがたまり、つかえて、店舗受取なら送料無料。また、『お買い物 DAYS』キャンペーンと同時に「知っておトク！つかっておトク！」キャンペーンも開催中。こちらは WESTER ポイントを最大 350 ポイントプレゼント。本キャンペーンは WESTER アプリ「おトクに GO！」から参加可能。
一方、「DISCOVER WEST mall」は、旅してみつけた、暮らしてみつけた、こだわりのいいものを西日本からお取り寄せ。自分へのご褒美や大切な人へのギフトとして、誰かに語りたくなる地域のいいものが揃っている。
本キャンペーンでは、JR西日本グループの共通ポイント「WESTER ポイント」がつかえる・たまる EC モールをより多くのお客にお得に利用いただくための企画で、今回は“ダブル特典”を用意。
もうひとつは、「WESTERポイント10倍キャンペーン」。期間中、対象モールでの買い物で付与されるポイントが通常の10倍に。失効前のポイントを無駄なくつかいながら、新しいポイントもまとめてためられる期間限定のチャンスとなっている。
JR 西日本公式EC サイト「WESTER モール」は、全国のメジャー土産やお取り寄せグルメを中心に、JR 西日本セレクトの食品やギフトなどの商品を展開中。WESTERポイントがたまり、つかえて、店舗受取なら送料無料。また、『お買い物 DAYS』キャンペーンと同時に「知っておトク！つかっておトク！」キャンペーンも開催中。こちらは WESTER ポイントを最大 350 ポイントプレゼント。本キャンペーンは WESTER アプリ「おトクに GO！」から参加可能。
一方、「DISCOVER WEST mall」は、旅してみつけた、暮らしてみつけた、こだわりのいいものを西日本からお取り寄せ。自分へのご褒美や大切な人へのギフトとして、誰かに語りたくなる地域のいいものが揃っている。