韓国の女性アイドルグループ「Red Velvet」のウェンディ（Wendy）

5日に東京ドームで行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）東京プール韓国-チェコ戦で、韓国の女性アイドルグループ「Red Velvet」のウェンディ（Wendy）が始球式を務めることが発表された。インスタグラムのフォロワー数747万人を誇る美女降臨に、「ちょっと待ってウェンディさんドームで始球式するの？」「日本で（涙）うれしい……」などファンが沸いている。

ウェンディは大会を通じて「世界最高峰の大会で始球式を務める機会をいただき、誠に光栄です。ワールド・ベースボール・クラシックという舞台で韓国代表を後押しできることは、非常に意義深いことです。私の始球式が選手たちに元気と幸運をもたらすことを願っています。韓国代表のファンの皆様と共に、大会開幕戦での勝利を心から応援しています！」とコメントしている。

「Red Velvet」は韓国発の5人組女性アイドルグループで、2014年に韓国デビュー。2018年には日本で初となる単独コンサートを行った。ウェンディのほかに、アイリーン、スルギ、ジョイ、イェリがメンバーだ。

突然の“朗報”に、SNS上は「ウェンディさんの始球式行きたすぎる」「ウェンディさんが日本にいるのに会えないなんて絶対いやだ」「WBCの始球式にウェンディ来るって!? 東京ドームに？」「ウェンディさん日本でお仕事あるの嬉しすぎる」「ウェンディさんが始球式に出るって見て目ん玉飛び出るかと思った」など喜ぶファンのコメントで溢れた。（Full-Count編集部）