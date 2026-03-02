キムは3三振「本番で喫するはずだった三振を今日全部したんだと思うように」

■阪神 3ー3 韓国（2日・京セラドーム）

WBC韓国代表のキム・ヘソン内野手（ドジャース）は2日、阪神との強化試合（京セラドーム）で3打数無安打3三振、1四球に終わった。試合後、「『練習試合で良かった』とポジティブに考えています」と苦笑いで振り返った。

キムは「7番・二塁」で出場したが快音は響かず。チームは3-3で引き分けとなった。「まず非常に良い投手たちでした。僕自身がしっかりと捉えられなかった部分があり、悔しさが残ります。しっかり準備をして、明日はもっと良い姿を見せられるようにしたい」と振り返った。

昨季セ・リーグ王者の投手陣を捉えられず。「三振が多かったことですね。自分の思った通りに体が動かなかったのが一番の反省点。『練習試合で良かった』とポジティブに考えています。WBC本番で喫するはずだった三振を今日全部したんだと思うようにしています」と前向きに捉えた。

韓国は、3日にオリックスとの強化試合に臨み、5日にチェコ共和国との1次ラウンド初戦を迎える。日本とは7日に対戦する。（Full-Count編集部）