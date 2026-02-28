【連載：個として輝くサポートミュージシャン】YUNA

2024年までCHAIのドラマーとして国内外で活躍し、解散後は羊文学、Homecomings、Rei、吉澤嘉代子など、幅広いアーティストのサポートをしているYUNA。CHAIのデビュー時からインパクト抜群だったファンキーかつパワフルな演奏に加え、DJとしても活動し、ダンスミュージックを通過したビートの音色や音像へのこだわりを持つ、現代的なドラマーだ。また、その負けん気の強さと持ち前の明るさが、各現場でムードメーカーになっているであろうことも想像できる。CHAIの解散からまだ2年に満たないとは思えない、濃密な日々を過ごしてきたYUNAに、ドラマーとしての信念を聞いた。（金子厚武）

■高校時代から目指した夢「ドラムを仕事にしたい」

――2024年にCHAIが解散をして、新しいバンドを組むのではなく、いちドラマーとして活動することはすぐに決まったのでしょうか？

YUNA：すぐにいちドラマーとして生きていきたいと思いました。CHAIをやっていたときも、CHAIのメンバーでありながら、いちドラマーとしての感覚もあったんです。なので、今もその延長線上にいる感覚ではあります。でも、やっぱりCHAIは20代の全てを捧げてきた、私の人生を語るうえで絶対に切り離せない大切な期間だったので、そのCHAIが終わるってなったときに、「本当にドラマーとして生きていけるのかな」とか、「（地元の）名古屋に帰らないといけないかもしれない」みたいな漠然とした不安はずっとあったんです。だけど、そんな時期にたまたまHomecomingsが、前のドラムの成さん（石田成美）が脱退して「サポートを探している」っていう連絡をくれて。そこから私のひとりのドラマーとしての人生が本格的に始まった感覚はありますね。

――石田さんの脱退が2024年2月で、CHAIの解散が3月。そこはタイミングが合致したわけですね。

YUNA：本当にタイミングがよかったです。Reiちゃんもそうだし、ベースのYUUKIと一緒に藤原ヒロシさんのツアーに参加させてもらったり、CHAIをやりながらいくつかサポートをやらせてもらったこともあって、CHAIが解散してから気持ちを入れ替えるというよりは、やっぱり今もずっと延長線上にいる感覚ではあります。

――さかのぼると、高校の軽音部でMANAさん、KANAさんと出会い、CHAIが始まったわけですが、高校卒業後は専門学校に行かれたんですよね。つまり、その頃からバンドもやりつつ、プロのドラマーとして活動する考えがあったと。

YUNA：そうなんです。そもそもドラムという楽器を知ったのは小学校3、4年生くらいで。すごくテレビっ子で、音楽番組をいっぱい観ているなか、ORANGE RANGEさんをきっかけに「あの楽器かっこいい！」みたいになって。ただ、当時はピアノを習っていて、クラシックをやっていたんですよ。しかもピアノはお父さんの知り合いの方に習いに行っていたので、子どもながらに気を遣って、「ドラムがやりたいからピアノはやめる」とは言い出せない自分がいたんです。で、ドラムをやりたい気持ちをずっと抱えながら、小中学校を過ごして、高校進学を機にピアノをやめて、軽音楽部に入ったら、そこでMANA、KANAと出会って。長年ドラムへの思いを温めていたから、いざドラムをやり始めたら、本当に楽しくてしょうがなかったんですよ。しかも通っていた高校の軽音楽部が体育会系で、顧問の先生も厳しくて、「熱い気持ちを持て！」みたいな感じで（笑）。

――大会に出てちゃんと結果を残そう、みたいな？

YUNA：そうですね。なので、高校時代からずっとドラムのことを考えていて、それがすごく楽しかったから、「ドラムを仕事にしたい」と思って、専門学校のドラムコースに進学することを決めました。バンドでやるのか、スタジオミュージシャンになるのか、そういうことはあまり考えてなかったけど、とりあえず「ドラムを仕事にしたい！」みたいな感じで、専門学校に行きながら並行してCHAIの活動をしていました。

――ドラマーとしてのルーツで言うと、過去のインタビューでは、カースケさん（河村智康）、玉田豊夢さん、スティーヴ・ジョーダンさんの名前を挙げていますね。

YUNA：まず高校のときに「ドラムを仕事にしたい」と思ったきっかけが、カースケさんと豊夢さんで。当時はいろんなJ-POPのアーティストの方のカバーをしていて、いきものがかりさん、スピッツさん、aikoさん、木村カエラさん、絢香さん、YUIさんとかの曲をやっていたんですけど、「このドラム好きだな」と思って、紐解いてみると、演奏しているのがカースケさんと豊夢さんなことが多くて。それで私も「こういう気持ちがいいドラムを叩く人になりたい」と思ったんです。

――スティーヴ・ジョーダンさんはいつ知ったのでしょうか。

YUNA：スティーヴ・ジョーダンさんを知ったのは20代半ばで、きっかけはJohn Mayer TrioさんのライブDVDですね。専門学校のときに、課題曲としてめちゃめちゃ洋楽のカバーをやってたんですよ。当時で言うとマーヴィン・ゲイさんの「What’s Going On」とかを聴いて、少し跳ねていて、16分音符が効いていて、ファンキーなものが大好きになって。その派生でスティーヴ・ジョーダンさんも好きになったし、今はVulfpeckさんもすごく聴きます。あとCHAIをやりながら影響を受けたのがBasement JaxxさんとかJusticeさんで、ああいう打ち込みのロー感を生にどう落とし込めるのか、みたいなことを考えてました。

■羊文学から始まったサポートドラマーとしてのキャリア

――ジャンルを絞って聴いたり練習していたわけではなく、当時からいろんな音楽に触れていたわけですね。

YUNA：そうですね。高校のときに聴いていたのはJ-POPとかJ-ROCKなんですけど、専門学校ではジャズ、ロック、ポップス、インストゥルメンタル――全ジャンルを網羅するカリキュラムになってて。なので、一旦全部やってみる、みたいな感じ。その時期にいろんなジャンルに触れながら、「私はやっぱりJ-POP、J-ROCKのドラマーなのかも」とか、いろんなことを思いながら学校に通っていた気がします。

――カースケさんや玉田さんにしても、それぞれのルーツを持ちつつ、J-POPのいろんなフィールドで活躍していて、その姿に憧れたわけですよね。

YUNA：そうなんですよね。専門学校のとき、「スタジオミュージシャンになるなら何でもできないとダメだ」みたいなことを学校の先生に教わったことがあったので、私は基本的に負けず嫌いな性格なので（笑）、何でもできるようになりたいと思っていました。たとえば、ジャズのレガートとか「こんな速いテンポでやったことない」と思っても、「難しい」とか「できない」とは絶対に言いたくなくて。それを言ってしまったら、そこで諦めちゃう気がしてたんですよ。なので、「別に難しくないし、絶対やってやる！」みたいな感じで、気合いを入れてやっていたのを覚えています。すごく燃えてましたね（笑）。

――比較的最近好きになったドラマーで言うと、どんな名前が挙がりますか？

YUNA：The Pocket Queenさんが大好きです。ゴスペル系の音楽ももともとすごく好きで、ゴスペルチョップスを叩いてる方を見たときに、もう目から鱗というか、「どうなってるの？ かっこいい！」と思って。そこでThe Pocket Queenさんのグルーヴやフォームも含めて、すごくかっこいいなと思いました。

――近年ライブの本数がいちばん多いのは羊文学のサポートかと思います。どんなきっかけで参加することになったのでしょうか？

YUNA：元々CHAIと羊文学は同じ事務所で、CHAIのライブを羊文学のみんなが観に来てくれたり、富山で対バンしたりしていて。CHAIの解散が2024年の3月で、（フクダ）ヒロアくんの休養が発表されたのがその年の5月の頭だったんです。私が最初にサポートをさせてもらったのが5月中旬の『ラブシャ』（『SPACE SHOWER TV 35th ANNIVERSARY SWEET LOVE SHOWER 2024』）で、CHAIが解散して2カ月後には羊文学の後ろにいさせてもらってました。今思うと不思議な感じがしますね。

――サポートで参加した当初は、どんなことが記憶に残っていますか？

YUNA：私は純粋に楽しかったっていうのがいちばん強くて。初めてのゲネプロの1曲目、サウンドチェックみたいな感じで「永遠のブルー」を演奏したときに、モエカちゃんがこっちを向いて、「楽しい！」って言ってくれたのが嬉しかったです。そのタイミングではまだモエカちゃんとも（河西）ゆりかちゃんともじっくり話をしたことがあるわけじゃなかったんですけど、もっとたくさんコミュニケーションを取りたいと思ったし、サポートドラマーとして、どう向き合っていくかを最初に考えさせられたタイミングでもありました。

――羊文学のライブは基本的に3人の音だけで成立していて、昨年の日本武道館のような大きな会場でも、不足感がないのが素晴らしいなと思います。

YUNA：それは私も思います。歪みの重厚感もすごいし、同録を聴くと自分でも「この音、3人で出してるんだ」みたいに思う瞬間はありますね。ドラムで言うと、去年はRogersっていうメーカーのドラムセットを使わせてもらっているんですけど、それはローディーさんとドラムテックさんが共同で買ったドラムセットだそうで。ちなみに、最近はGretschに変わってます。あと、ドラムテックさんと「こっちのシンバルのほうが広がりがあって素敵かもしれない」みたいな細かい話し合いをして、今のシンバルの並びになっていたり、そういう過程を経て今の音ができていて。去年のアルバム（『D o n’ t L a u g h I t O f f』）に入ってる「そのとき」と「未来地図2025」ではシーケンスを使ってたりもするんですけど、基本的には「3人の音でやる」っていうところもすごくかっこいいなと思いながら、いつもモエカちゃんとゆりかちゃんの背中を見てますね。

羊文学 - いとおしい日々 [Live] Hitsujibungaku Asia Tour 2025"いま、ここ (Right now, right here.)" at 日本武道館

――ライブで演奏するのが好きな曲／楽しい曲を挙げてもらえますか？

YUNA：楽しい曲はいっぱいあるんですけど……ハッとした曲で言うと、『12 hugs (like butterflies)』に入ってる「honestly」は、初めてやらせてもらったときに「これやったことないビートかも」と思って。淡々とストイックに進んでいくんですよ。フィルインがいっぱい派手にあるというよりはビートに徹していて、叩いてるとたまに途中でゲシュタルト崩壊しちゃうときもあって（笑）。モエカちゃんに聞いたら、「honestly」のビートはLogicのAIが作ったものをそのままヒロアくんが叩いたものらしくて。「だから難しいんだ！」って、すごくハッとしましたね。毎回モエカちゃんのデモにはベースとドラムのベーシックが入っていて、そこには明確なビジョンがちゃんとあってかっこいいなと思ってます。

■“ソロドラマーとしての核”を作ったReiとの出会い

――YUNAさんがサポートで参加するようになったタイミングから、羊文学は海外ツアーが増えていきました。CHAIで海外ツアーの経験が豊富なYUNAさんがいたことは、塩塚さんと河西さんにとって頼もしかったと思うんですよね。

YUNA：そう思ってもらえていたら、ありがたいですね。

――でも、CHAIと羊文学だとライブの感じもまた違って、CHAIはSUB POPと契約したり、よりインディーな地盤があっただろうし、羊文学はアニメ関連の楽曲がよく聴かれていて、そういうファン層も多いと思う。その違いをどう感じていますか？

YUNA：お客さんの層の違いは面白いですね。羊文学だと『呪術廻戦』（MBS／TBS系）の曲だったり、『【推しの子】』（TOKYO MXほか）の曲だったり、そういった日本のカルチャー／アニメが大好きなお客さんが最前にいて、日本語で歌ってくれて、“好き”っていう気持ちの爆発力がすごいなと思います。CHAIのときはまたちょっと違って、アジアの女の子4人が同じピンクの衣装を着てコンセプチュアルで、蓋を開けてみると演奏バキバキなのを面白がってもらえたり、踊りに来るお客さんが多かった気がするんですよね。ノリノリになって、私たちにお尻を向けて踊ってる人もいたりして（笑）。

――そこは日本と海外のライブ観の違いでもありますよね。

YUNA：そうですね。羊文学のお客さんは音楽好きなのはもちろん、日本カルチャーとかアニメが大好きで、究極の“好き”を見せてくれてるというか、たまにコスプレでいらっしゃってる方もいたり。やっぱり、“好き”っていう原動力は無敵なんだなって、気づきをもらえたりもしますね。盛り上がるポイントもちょっとずつ違って、アニメを通して羊文学を知っていらっしゃる方は、もうイントロですごい叫ぶんですよ。でも、CHAIだと間奏とかギターがすごいうねる場所とかでワー！ってなる。そういう違いも面白いです。

――ドラマーとしてのキャリアを形成するうえで、特に重要だったサポートを挙げるとすれば、誰の名前が挙がりますか？

YUNA：Reiちゃんのサポートをさせてもらったのは大きかったですね。それこそ、Reiちゃんも“好き”を突き詰めてる人というイメージ。Reiちゃんに呼んでもらって、「誰かの後ろで演奏するのはこういうことなんだ」というのを身をもって教えてもらった気がします。キャリアを重ねると、厳しく言ってくれる人がどんどん少なくなる気がしているんだけど、Reiちゃんはいつもちゃんとアドバイスを言ってくれるんです。いつも感謝でいっぱいです。私のソロドラマーとしての核を作ってくれたのはReiちゃんかなと思いますね。

――今後の活動に関しては、どんな展望を持っていますか？

YUNA：もちろんまだまだドラムを叩きたいし（笑）、いろんなアーティストさんとご一緒したいですし、海外のアーティストの後ろでも叩いてみたいなと思っていて。そのためにも、もっともっとスキルアップをしたくて、ちょっと前から行けるときにドラムのレッスンに通い始めたんです。結構怒涛のような日々だったので、やりたくてもつい忘れてしまうことも多かったなかで、今年はもうちょっと視野を広げて、いろんな曲をインプットして、それをアウトプットしたり、自由度を高くしていきたいなって。定期的に「自分らしさってなんだろう？」って、わからなくなる瞬間があるんですよね。

――いろんな人のサポートをしていると、そうなるのもわかる気がします。

YUNA：無理をしてる現場はひとつもなくて、どの現場でも楽しく叩きまくってるんですけど（笑）。でも、定期的に「自分のドラマーとしての良さ」を再確認しないと、わからなくなるときがあるんですよね。自分の大事にしてるもの、自分はどういう部分が強みなのか、そういうことを振り返りながら、新たなスキルも加えつつ、ドラマーとしての核をデカくしていきたいっていう思いが、今後の展望としてはありますね。

■大切にする“踊れるか／踊れないか”という意識

――ルーツについて話してもらったように、聴いた人を踊らせるような、体に作用するような、グルーヴ感のある演奏というのが、やはり核にはあるのかなと。

YUNA：そうかもしれないですね。踊れるか踊れないかみたいな、そこはずっと意識している部分で。CHAIで海外でライブをしていたときは、演奏のできが顕著にお客さんの反応でわかったりして、自分が気持ちいいと思えるビートをアウトプットできてないと、お客さんもそりゃノれないよなとか感じたことも結構あって。自分が楽しくて、「好きだ」と思える音、グルーヴ、そこはやっぱり原点だから、定期的に初心にかえることはとても大事ですよね。

――その意味でも、海外の人と一緒に演奏するのはいろんな発見がありそうですよね。

YUNA：前にShao Dowっていうイギリス人ラッパーの日本ツアーに帯同させてもらったことがあるんですけど、それもすごく楽しかったので、いろんな景色を見て勉強したいなと思います。あと、私DJもたまにやったりします。

――それも“踊らせる”ということに紐づきますね。

YUNA：そうですね。去年の12月に京都MUSEでHomecomingsのライブをやったときに、アフターパーティーがあって、ひさしぶりにDJをやったんです。そのときギターのトミー（福富優樹）やSECOND ROYAL RECORDSの小山内さんやカクバリズムのマネージャーさんと一緒にDJさせてもらったんですけど、私だけほとんど全部四つ打ちで（笑）。それこそVulfpeckも流すし、Brasstracksも流すし、アジーリア・バンクスも流すし、Justiceも流すし、全然雰囲気の違うDJをやってて。でも、そこが自分の音楽性がいちばん出るところなのかもと思うと、やっぱり私は洋楽のああいう踊れる感じが好きなんですよね。

――YUNAさんはビートメイクもするんですか？

YUNA：CHAIのときはビートを作って提出してたし、今material clubでもやってはいますね。ライブでSPD-SX（サンプリングパッド）を使ったり、電子的なアプローチのビートを考えるのは好きです。あと、全然ベクトルは違うけど、吉澤嘉代子ちゃんのツアーでギターの弓木（英梨乃）ちゃんに「この曲、YUNAちゃんだったらどうする？」と聞かれたときに、「CHAIだったら踊るかな」って答えたんです。それからワンコーラス振り付けを作って、（関根）史織さん（Base Ball Bear）と弓木ちゃんを無理やり踊らせてしまいました（笑）。やっぱり私は踊らせたいんでしょうね。

――そういう話を聞くと、よりダンスミュージック寄りなバンドで叩いてるYUNAさんもあらためて見てみたいです。

YUNA：ぶち上げ系のバンド、やりたいですね（笑）。

――羊文学、Homecomings、Reiさん、吉澤さんと、YUNAさんがサポートをしている人たちはそれぞれ音楽性やキャラクターは違うんだけど、芯の強さを感じさせる人ばかりで、それはきっとYUNAさん自身もそうなんだろうなって。

YUNA：そう言ってもらえると嬉しいです。確かに私は何にでも食らいついていきたいタイプでもあるので、そうなのかもしれない！

――昔から負けず嫌いですしね（笑）。2月からのHomecomingsのツアーは、ベースに吉澤さんのバンドでも共演している関根さんを迎えた新体制ですが、リハは順調ですか？

YUNA：めちゃめちゃいい感じです。史織さんがバンド感満載でめちゃめちゃかっこよくて、叩きながら見惚れちゃいます。このあいだ、ボーカルのタタちゃん（畳野彩加）がコーラスでサポートをしていたくるりのライブを観に行かせてもらったんですけど、やっぱりタタちゃんも唯一無二なボーカリストで、私も頑張ろうと思いました。今参加させてもらっている各アーティストのみなさんをリスペクトしてやまないし、大好きな方たちなので、「ありがとう」の気持ちでいっぱいです。そしてとにかく私はドラムが大好きなので、これからもいろんなことを挑戦していきたいです。

（文・取材＝金子厚武）