小島瑠璃子の人生再スタートに密着「夫が亡くなってから…」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#２を２月26日（木）夜11時より放送した。
『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する全３話の“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCは、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇が務める。
２月26日（木）放送の#２では、前回、母のフィリピン料理のレストラン開業という夢のため、衣類147点を含む“今売れる資産”の売却を決断したゆきぽよが、売却益と貯金を合わせた開業資金390万円で本当に店をオープンできるのか、専門家の助言を受けながら、スタジオMC陣とともに夢の実現に向けた具体的なプランを詰める。まず、ゆきぽよは中小企業診断士のもとを訪れ、経営のプロから話を聞くことに。しかし、話を聞けば聞くほど「現実を見て、絶望」と絶句。
その後、ゆきぽよがスタジオに登場。吉村から仕事が急に途切れた時期について触れられると、ゆきぽよは「私もぶっちゃけ、ここまで干されるとは思ってなかった」と本音を吐露。さらに「貯金もないし、今後の人生を考えた時に、ちゃんとしてた方がいいかな」と語り、人生を立て直すための“次の一歩”として、フィリピン料理店の開業を目指していると明かした。そんな中、専門家として登場した飲食コンサルタント・永田ラッパから「1800万円〜2000万円の資金が必要」「飲食店の１年の生存率は全国平均で６割。３年で２割。東京は１年で半分潰れる」「ライバルがいない＝需要がない」などと厳しい現実を突きつけられ、ゆきぽよは「芸能界より厳しいかもしれないですね……」と弱音を漏らす。
そんなゆきぽよに、小島は「今見ていて、成功しそうだなと思った人はほとんどいないと思う。やるなら絶対に見返して成功してほしい」としつつ、「やめることも決断の１つ」「知らないを言い訳にできない世界にこれから飛び込む」と真剣な表情で語りかける。一方で、「実力を上げて出直すというのも選択肢の１つ」と未来へつなげる選択肢も提示。小島の言葉に、ゆきぽよは「現実厳しい。でも頑張る」と涙ながらに答え、小島が「大丈夫だよ。これから良いこといっぱいあるよ」と抱きしめると、ゆきぽよは「やさしい……」と涙声で返答。吉村も「泣いてる暇なんかないよ。我々は戦わないと」と背中を押した。
番組後半では、昨年10月に個人事務所を設立し、２年半ぶりに芸能活動を再開した小島の“人生再スタート”にも密着。今は「芸能」「お茶事業」「子育て」の三本柱で前に進んでいるという小島は、「この１年、心身共にしんどい時間が長かったんですけど……お茶にすごく救われたと思った」と新事業への決意を明かす場面も。
番組では、テレビ初出演となる小島の２歳の息子との日常に密着。小島は現在千葉で実家暮らしをしていることを明かし「両親が（保育園の）送り迎えをしてくれて。家族総出で子育てを一緒にしてくれている」と家族のサポートに支えられている現状を語った。また、2025年２月の出来事にも触れ「夫が亡くなってからすぐ動き出せているのは、この子がいるからですね」と率直な思いを吐露。息子について「ちっちゃい時の私に似てる」「アルバムを見たらそっくりでした」と語り、公園で過ごす息子との時間にしみじみと「幸せですね」と笑顔を見せた。
小島は自身について「元来めちゃくちゃ怠け者で、できるだけ楽をして生きていきたい」と語りつつも「達成したい事、やりたい事はある」と分析。「立ち直るきっかけを探していた」という小島の挑戦の続きは、次週放送にて描かれる。本放送は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する全３話の“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCは、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇が務める。
２月26日（木）放送の#２では、前回、母のフィリピン料理のレストラン開業という夢のため、衣類147点を含む“今売れる資産”の売却を決断したゆきぽよが、売却益と貯金を合わせた開業資金390万円で本当に店をオープンできるのか、専門家の助言を受けながら、スタジオMC陣とともに夢の実現に向けた具体的なプランを詰める。まず、ゆきぽよは中小企業診断士のもとを訪れ、経営のプロから話を聞くことに。しかし、話を聞けば聞くほど「現実を見て、絶望」と絶句。
そんなゆきぽよに、小島は「今見ていて、成功しそうだなと思った人はほとんどいないと思う。やるなら絶対に見返して成功してほしい」としつつ、「やめることも決断の１つ」「知らないを言い訳にできない世界にこれから飛び込む」と真剣な表情で語りかける。一方で、「実力を上げて出直すというのも選択肢の１つ」と未来へつなげる選択肢も提示。小島の言葉に、ゆきぽよは「現実厳しい。でも頑張る」と涙ながらに答え、小島が「大丈夫だよ。これから良いこといっぱいあるよ」と抱きしめると、ゆきぽよは「やさしい……」と涙声で返答。吉村も「泣いてる暇なんかないよ。我々は戦わないと」と背中を押した。
番組後半では、昨年10月に個人事務所を設立し、２年半ぶりに芸能活動を再開した小島の“人生再スタート”にも密着。今は「芸能」「お茶事業」「子育て」の三本柱で前に進んでいるという小島は、「この１年、心身共にしんどい時間が長かったんですけど……お茶にすごく救われたと思った」と新事業への決意を明かす場面も。
番組では、テレビ初出演となる小島の２歳の息子との日常に密着。小島は現在千葉で実家暮らしをしていることを明かし「両親が（保育園の）送り迎えをしてくれて。家族総出で子育てを一緒にしてくれている」と家族のサポートに支えられている現状を語った。また、2025年２月の出来事にも触れ「夫が亡くなってからすぐ動き出せているのは、この子がいるからですね」と率直な思いを吐露。息子について「ちっちゃい時の私に似てる」「アルバムを見たらそっくりでした」と語り、公園で過ごす息子との時間にしみじみと「幸せですね」と笑顔を見せた。
小島は自身について「元来めちゃくちゃ怠け者で、できるだけ楽をして生きていきたい」と語りつつも「達成したい事、やりたい事はある」と分析。「立ち直るきっかけを探していた」という小島の挑戦の続きは、次週放送にて描かれる。本放送は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.