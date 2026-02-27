フリーマーケットアプリ大手のメルカリは２７日、不正行為の疑いがあるとして２０２５年に利用を制限したアカウント数が、前年比８６％増の１５４万８４６０件に上ったと発表した。

２５年からＡＩ（人工知能）を活用して検知システムを強化したことなどにより、詐欺などの不正が疑われる利用者を効率的に特定できるようになったためという。

メルカリの利用者は月間２３００万人に上る。一方で返品を装って別の商品にすり替えたり、偽ブランド品を出品するといった不正行為が問題となっている。対策としてＡＩに取引の記録や画像といった膨大なデータを学習・分析させて、不審なアカウントを見つけて利用を制限する仕組みを強化した。

また、利用規約に違反しているとして２５年に削除した商品数は、前年比７６％減の９７７０万件だった。ＡＩによる監視強化などで、不正な商品の出品も減少したためとしている。

メルカリでは、正規品と確認できない商品や、使用期限切れの化粧品などの取引を禁止している。２５年９月には、購入した商品が正規品かどうか、商品が届く前にメルカリ側で鑑定するサービスも導入した。