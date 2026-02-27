『まどマギ』新作映画、8月28日に公開決定 2024年冬→25年冬→26年2月の公開延期経て「今しばらくお待ちください」
公開延期となっていたアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』の完全新作『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』が、8月28日に公開されることが発表された。同作は当初、2024年冬に公開予定だったが2025年冬へ延期、そして2026年2月に公開する予定だったが、2026年1月23日に公式は「製作上の都合により公開時期を変更とさせていただきます」と説明していた。
【画像】8月に公開決定！解禁された劇場版『まどマギ』新ビジュアル
公式Xでは「公開時期を再調整させていただいておりました『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』につきまして、公開日が2026年8月28日に決定いたしました。公開を心待ちにしてくださっている皆さまには、改めて深く御礼申し上げます。公開まで、今しばらくお待ちください」と報告した。
『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ＜ワルプルギスの廻天＞』は、2013年に劇場公開された『[新編] 叛逆の物語』の正統続編として制作。制作の都合で当初予定していた2024年冬から2025年冬へと公開日が延期となっており、2026年2月に公開予定だったが、2026年1月に再び公開延期を発表。
新作映画の公開は2013年10月公開の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語』以来、12年4ヶ月ぶりになる予定だったため、再びの公開延期にネット上では「まどマギ公開延期。そうだと思っていました…」「メッセージ出すの遅いよ」「発表をここまで引っ張ったのはちょっと反省してほしいというか、できれば理由を知りたいというか」「またかぁ」「もう少し…早くお知らせ出せんかったんか あと1週間弱で2月なのに」など嘆く声が出ていた。
『魔法少女まどか☆マギカ』は、未来都市を舞台に願いを叶えた代償として「魔法少女」となり、人知れず人類の敵と戦うことになる少女たちに降りかかる過酷な運命を、中学生・鹿目まどかを中心に描いたストーリー。
2011年にテレビシリーズとして放送されると、かわいらしい少女たちの日常、先の読めないスリリングな展開、少女と魔法少女が暮らす世界観、アニメーション制作を手掛けるシャフトの映像表現など、幅広い分野から高い評価を集め話題に。2013年に完全新作となる「[新編] 叛逆の物語」が公開され、[新編]の興行収入は深夜アニメの劇場版作品として初めて20億円の大台突破を記録した。その後も人気は衰えることなく、コミカライズやゲーム、フィギュア等のグッズなど、絶えず様々な展開が続いている。
