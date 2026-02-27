「こち予備」のん、衝撃の“ひげメイク”にファン驚愕
俳優・アーティストののんが25日、オフィシャルブログを更新。インパクト抜群のオフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
８人組グループ・timeleszの菊池風磨が主演を務める中京テレビ・日本テレビ系水曜プラチナイト『こちら予備自衛英雄補?!』（毎週水曜深夜０：24）に出演中ののん。
この日、「颯爽」と題してブログを更新。「こち予備７話のオフショット」とつづり、ライトブルーのシャツにグレーのファーベストを重ねたマニッシュなスタイルに、黒のパンツとローファーを合わせたシンプルな装いで、太い眉と口ひげ、あごひげを描いた“変なおじさん”風のユーモラスなフェイスペイント姿で、クールな表情とコミカルなビジュアルのギャップが目を引くオフショットを多数公開。
廊下を歩く“颯爽”とした姿やベンチに腰掛けて物憂げな表情を見せるカット、満面の笑みを浮かべるショットなど、のんらしい遊び心も垣間見えるオフショットとなっている。
最後には「今夜８話観てね 24時24分からだよ」と次回放送を告知し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「天国にいる、志村けんさんに見せてあげたい」「落書き顔なのに、なぜカッコいいのだろう」「カールおじさん？」「ベリーナイス笑笑」「なんで似合うんだろう…」「可愛過ぎる」「まさかのこの顔」「ウケた」「は、破壊力がスゴイ笑」「すげ〜颯爽としてる」などの声が寄せられている。
