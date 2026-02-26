¥µ¥à¥¹¥ó¤¬¿··¿¥¹¥Þ¥ÛÈ¯É½¡¡AIµ¡Ç½¶¯²½¡¢Áàºî¤Î¼ê´ÖÍÞÀ©
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¤Î¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤Ï25Æü¡¢¿··¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ö¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼S26¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶¯²½¤µ¤ì¤¿¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ëµ¡Ç½¤¬»ÈÍÑ¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¤äÍøÍÑ¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¡¢Àè²ó¤ê¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÄó¼¨¤·Áàºî¤Î¼ê´Ö¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¡£²èÁüÊÔ½¸µ¡Ç½¤â¸þ¾å¤·¡¢Èï¼ÌÂÎ¤Î·ç¤±¤¿ÉôÊ¬¤ò¼«Á³¤ËÊä´°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡É¸½à¥â¥Ç¥ë¡ÖS26¡×¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï13Ëü6400±ß¤«¤é¡¢ºÇ¾å°Ìµ¡¼ï¡ÖS26¥¦¥ë¥È¥é¡×¤Ï21Ëü8900±ß¤«¤é¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï3·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ¾å°Ìµ¡¼ï¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤Î±Õ¾½À©¸æµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤¾¤¸«ËÉ»ßµ¡Ç½¤ò¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅëºÜ¡£¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤â¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÁàºî¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£