２５日に放送されたＴＢＳ系「ｎｅｗｓ２３」（月曜〜木曜・午後１１時。金曜・午後１１時５８分）では、ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したフィギュアスケートペアの三浦璃来、木原龍一組が２５日に都内の日本記者クラブで会見を行ったことを報じた。

会見の終了時間が迫る頃に司会者が、恐縮しながら切り出し「りくりゅうのお２人、本当にもう見ようによっては、本当にいろんな関係に見えるんですよね。仲のいい兄弟にも見える。友人関係にも見える。夫婦漫才にも見える。りくりゅう、何が正解なの？っていうのを一言」とたずねた。この質問に対して、三浦は「それを超えているよね」と答え、木原は「戦友じゃないですけど」と明かした。また三浦は「一緒にいて当たり前ですし」とコメントすると木原は「ケンカもすごいしますし」。三浦は「やっぱり家族みたいになっている」と明かすと木原は「あとはご想像にお任せします」と笑顔でコメントした。

ｎｅｗｓ２３ではこのシーンを取り上げ、メインキャスターの小川彩佳アナはほほ笑ましくＶＴＲを見守った。水曜コメンテーターのトラウデン直美もほっこり。「どんな関係なのか邪推したくなりますけど」と正直な感想を述べながらも「あとはご想像にお任せしますと言ってくださったのも、またそれもいいというか」と木原の返答にうなずいた。