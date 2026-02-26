『ハンター×ハンター』再開近い？冨樫義博「原稿完成」でファン衝撃
人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が24日、自身のXを更新。第420話の原稿が完成したことを報告すると、ネット上では掲載再開を期待する声があがっている。
【写真】このキャラ出るの！？連載再開近い…公開された『H×H』最新原稿の封筒
定期的に原稿の進捗状況を明かしているが、今回は「No.420、原稿完成 #絵は残像です」と報告。投稿した写真では、『ジャンプ』の封筒から『幽☆遊☆白書』の登場キャラ・飛影がこちらを見つめている。
この投稿にネット上では「10話溜まったから再開間近かな？待ちきれない！」「うぉぉぉお！これで10週分（単行本1冊分）じゃあ！」「単行本一冊分も描き上げてるからもう、いつ掲載されてもおかしくない…！」などの声が出ている。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。
