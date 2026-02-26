前田敦子（34）の14年ぶりとなる写真集『Beste』（講談社）が話題だ。“過去最大の露出”に挑戦し、大人の恋をテーマに多くのランジェリーカットを披露。美ボディを各ページで見せている。

近年はさまざまなドラマや映画に出演していたが、昨年はかつて在籍したAKB48のメンバーとしても活躍を見せた。グループの結成20周年を記念したイベントに参加し、昨年8月13日に発売したAKB48として66枚目のシングル『Oh my pumpkin！』では選抜OGメンバーとして久しぶりに“アイドル活動”を行った。大みそかに放送した『第76回NHK紅白歌合戦』にも紅組歌手として出演、アイドル現役時代を思わせる輝きを見せた。

中学生でデビュー、AKB黄金期を牽引もアンチが多かった

1991年7月10日生まれの前田は、中学生だった2005年にAKB48の第1期生としてデビュー。グループの絶対的エースとされ、卒業まで多くの作品でセンターを務めた。

国民的人気を獲得したAKB48の大黒柱として活躍する一方、大量のアンチにも悩まされていた。大騒動を巻き起こしたのが、2009年にスタートした「AKB48選抜総選挙」だ。投票によってAKB48のシングル楽曲を歌うメンバーを選ぶイベントなのだが、前田はここで大きな逆風に直面する。

会場に「アンチ前田」コールが響き渡った

当時のAKB48を仕事で追い続けていたテレビ関係者は「前田さんは選抜総選挙の犠牲者でした」と明かす。

「前田さんは、ダンスや歌唱能力が他メンバーと比較して突出しているわけではなく『運営が無理に推している』と感じているファンも少なくなかった。そんな時に総選挙があり、アンチの悪意を知って苦悩を抱えるようになっていったように見えます。

当時、内気な性格だった前田さんは、取材しても心ここにあらずな雰囲気で、対応が悪いアイドルとして良く思っていないマスコミ関係者もいました。そういった空気を感じ取ってか、心の底から楽しそうに活動している前田さんはあまり見られませんでした。心を閉ざしていた風に見え、人気の割にメディアで好意的に取り上げられることが少なかったんです」

例えば、第1回選抜総選挙。第3位までが発表され、残されたメンバーが前田と大島優子という中、観客から「前田！ 前田！」とコールが起きる。要は、2位が前田、1位は大島が良いというアンチによるコールである。その後、大島が2位と判明すると会場にはため息が。大島のスピーチと比較して、前田のスピーチへの反響も小さかった。

卒業直後に「スキャンダル」

2010年の第2回選抜総選挙では大島が前田を破り、グループを代表する名曲『ヘビーローテーション』を生み出した。このとき、前田は「少しだけホッとしている自分がいる」「私は1位という器ではないと思います」と述べている。

2011年の第3回選抜総選挙で、前田は見事に1位へ返り咲きを果たす。この時の会場は異様なムードに包まれ、アンチの敵意を察知した前田は、涙ながらに「私のことは嫌いでも、AKBのことは嫌いにならないでください」と歴史に残る名言を発している。

一人の少女がアンチに追い詰められた挙げ句、絞り出した言葉だと考えるとなんとも切ない。令和の時代では考えられない過酷な環境で、前田はトップアイドルとして活動していたことが良く分かる。国民的な人気を得ながらも逆風に向かい続けてきた前田は、まだAKB48が全盛期だった2012年にグループを卒業した。

しかしグループ在籍時からのうっぷんが限界に達したのか、いきなりスキャンダルを起こす。

伝説となった下着丸見えの「お姫様抱っこ」、過去には“女優キラー”とのお泊まりも

AKB48時代から、失恋した前田が秋元康に相談して「恋愛禁止ルール」が生まれたとされていたり、共演した山本裕典との「お泊まり」をスクープされたりしていた前田。卒業した2012年には、さっそく若手イケメン俳優として大人気だった佐藤健が、前田をお姫様抱っこしている様子を『週刊文春』がスクープ。

記事では、前田が泥酔し号泣している場面が報じられ、しかもスカートが完全にめくれ下半身が丸出しに近い写真も。さらに翌2013年には歌舞伎俳優・尾上松也との熱愛も報じられている。

これらのスキャンダルが影響し、女優としてもソロアーティストとしてもパッとしない時期が続く。仕事は舞い込むもののヒット作に恵まれず、メディアでの露出が減る一方だった。前出のテレビ関係者が裏側を明かす。

「前田さんは卒業後、大手事務所に在籍していたので仕事はどんどん舞い込んできているようでした。ただ、いまのように演技の基礎もなく、映画『さよなら歌舞伎町』、『イニシエーション・ラブ』など高評価を受ける作品もあったが、女優として次に繋げられなかった。しかも、当時はプライドが高くアイドル時代より扱いづらく、そのうえでスキャンダル報道があり仕事を減らしていきました」

勝地涼と「スピード離婚」も、得たモノは大きかった

卒業後に失速した前田だったが、運命を変えるきっかけになったのが出産と独立だ。2018年7月に俳優の勝地涼と結婚を発表し、2019年に第1子が誕生した。

さらに、2020年には14年間在籍した太田プロダクションから独立。以降はフリーとして女優業を行っている。2021年4月に勝地とはスピード離婚しているが、子どもの誕生と独立で、前田が劇的に変わったという。

「長く事務所に守られていた前田さんですが、独立したことで謙虚になったと評判でした。子どもが出来たことで責任感も芽生え、やっと大人になったという印象です。ドラマや映画にはどんな役でも挑戦し、常に作品に出演し続けていた中で一人二役を演じた主演作の『ウツボラ』（WOWOW）が高い評価を得ました。

配信ドラマでも『季節のない街』（Disney+）や『スキャンダルイブ』（ABEMA）など、話題作にしっかりと出演しています。作品を選ぶセンスが良いと評判で、セルフプロデュースがしっかりできています。最近では、舞台への参加も多くなって鍛えられているようで、表現力が上がっていると評判です」（同前）

昨年、AKB48の活動に参加したこともプラスに作用するだろうと再び関係者は話す。

「紅白を含めて歌番組に出演したことで、あらためて前田さんに注目が集まった。テレビ関係者から再評価され、ネットニュースでも前田さんのInstagramをネタにする記事が増えている。写真集も話題となり、今年は再ブレイクする年になりそうです」

浮き沈みが激しい芸能生活を過ごしてきた前田だが、川を渡り切り、やっと再ブレイクするときがきたようだ。

