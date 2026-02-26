森香澄が悩み＝仕事の相談をしあっている仲良し飲み友とは？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season５』の#８を２月24日（火）よる11時より放送した。
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の４名が“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
２月24日（火）放送の#８では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第５弾を放送。
また、スタジオでは、フリーアナウンサーでタレントの森香澄がゲストに登場。シーズン１以来の出演となる森を屋敷は「（番組）初期に来てくださって、そこからとんでもなく売れた」と迎える。前回出演時からこれまで「ノースキャンダル」で来ているという森に、ニューヨーク・嶋佐が「ノースキャンダルだけど、騒がせてる」と率直な返しを入れ、笑いを誘う場面も。そんな森はお酒の強さについて問われると、「めちゃくちゃ強いと思われてるんですけど、弱いです」と意外な事実を告白。屋敷が「過去にやらかした事とかあります？」と質問すると、森は「大学生の時は、サークルとかでブルーシートが敷かれた合宿所みたいなところで。汚しても施設に迷惑がかからないように」と大学時代を回顧。
さらに、現在の“飲み仲間”について、女優の井桁弘恵と家飲みをしていると明かした森は「家でご飯を食べながら飲む」とプライベートの様子を語る。そこでMCから「何の話をするんですか？」と聞かれた森は、「悩み」と一言で回答。「（井桁と）同じ立場で、同じ番組の別の回に呼ばれることが多い」とし「この番組どうだった？」「どういう立ち位置で行けばいい？」「このアンケートどう書いた？」などと仕事の相談をし合っていると明かした森に、屋敷は「お互いまだまだ売れたそうですね」とコメントした。
なお、３月17日（火）夜７時より番組初となるリアルイベント『密会 〜口が堅い人しか来ないでください〜 Presented by 愛のハイエナ』を開催。「ABEMA PPV」でも、本イベントの様子を全編生放送する。
（C）AbemaTV, Inc.
