超人気アーティスト2組の特別なツアーのために、JR西日本が新幹線の臨時列車5本を走らせる。JR西日本が26日までに発表した。

JR西が山陽新幹線の臨時列車を走らせるのは、4月24、25、26日の3日間で、いずれも福岡発のひかりとこだま。24〜26日は、嵐の最終ツアーの博多公演、25、26日はDREAMS COME TRUEの9年ぶりのアルバムリリースにともなう全国ツアーの博多公演が開催される。博多で超人気アーティストの特別なツアーが重なったための、特別な対応となった。

JR西が発表した臨時列車は、24日は午後9時20分発車の博多発広島行きのひかり694号（停車駅は小倉、新下関、新山口、徳山、広島）、24、25日は午後10時32分発車の博多発広島行きのひかり684号（停車駅は小倉、広島）と、午後11時8分発車の博多発小倉行きのこだま890号（（停車駅は小倉）の合計5本。

JR西は「山陽新幹線では、4月に『みずほPayPayドーム福岡』や『マリンメッセ福岡』でのイベント開催に合わせて臨時列車を運転いたします。小倉、広島方面へのお帰りに山陽新幹線をご利用ください」と呼びかけている。

嵐は、みずほPayPayドーム福岡で4月24日から3日間、「ARASHI LIVE TOUR 2026」を開催予定。このツアーは、来春で活動を終了する嵐の最終ツアーとなる。DREAMS COME TRUEは、26年3月18日にCDアルバムのみで、9年ぶり19枚目のオリジナルアルバム「THE BLACK◯ALBUM」をリリース。アルバムリリースに伴う全国ツアーも9年ぶりで3月21、22日の横浜アリーナで全国ツアーをスタートした。福岡開催は4月25、26日両日のマリンメッセ福岡A館で開催。開演は午後5時となっている。