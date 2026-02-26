吉本新喜劇の森田まりこが、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本初の金メダルに輝いた「りくりゅう」三浦璃来のモノマネを披露した。

２６日までに自身のインスタグラムを更新し「日本選手団の皆様、たくさんの感動をありがとうございました。何度も涙が出ました」とつづる。「そして、りくりゅうのお二人、美しく、神々しかったです。ありがとうございました」とつづり、「＃ミラノコルティナオリンピック ＃りくりゅうペア ＃思い出し泣き」とハッシュタグをつけた。

三浦のモノマネを披露。ショートプログラム５位から臨んだフリーの演技終了直後のシーンだろうか。ベストを出し切った三浦と木原龍一がひざまずき、泣きながら抱き合った場面だ。

コメント欄には「似すぎてます」「そっくり！」「めっちゃオモロい」「もう！騙（だま）された！！」「キンタローより似てる」「お！二度見したよ」「確かに似てる」「顔だけやったら！メチャクチャ似てる！」「ガチほんまもんやん。聖母まりこ」「本物かと思って見てた」「本人だと思ってました！」「似すぎ！」「りくちゃん本人かと思った」「顔の系統が同じなんだね。似てるー！！」「ヤバい似てる（笑）」と笑った。