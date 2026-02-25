RIP SLYME、ライブ&ドキュメンタリー映画を活動休止前に公開。PES「『よかったな』そう思ってくれる結末になれば」
2025年4⽉からメジャーデビュー25周年の記念⽇である2026年3⽉22⽇(日)まで、期間限定で5⼈体制での活動を再開したRIP SLYME。そんな彼らのライブ＆ドキュメンタリー映画『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』が、2026年3月6日(金)より全国40館で2週間限定上映される。
■ヒップホップを“お茶の間の音楽”に変えたパイオニア
RYO-Z、ILMARI、PES、SUの4MCとDJ FUMIYAからなるRIP SLYME。2001年のメジャーデビュー後、2ndアルバム『TOKYO CLASSIC』はオリコン1位を獲得し、日本のヒップホップ史上初となるアルバム100万枚セールスを記録。思わず口ずさんでしまうキャッチーなメロディと、全員異なる声質が生む化学反応により、それまでアンダーグラウンドな印象が強かったヒップホップを、“誰もが楽しめる極上のポップミュージック”へと押し広げたパイオニア的存在だ。『楽園ベイベー』『One』『熱帯夜』などの楽曲は、30代後半〜40代の人にとって青春のBGMそのものだろう。
2018年の活動休止を経て、2025年4月にオリジナルメンバー5人での再集結を発表。新曲『どON』のリリースやベストアルバム『GREATEST FIVE』の発売、全国のフェス出演と、25周年のメモリアルイヤーを駆け抜けてきた。本作は、その約1年間の5人の姿を映画として遺すプロジェクトだ。監督は、メンバーとの信頼関係が深い金井紘さん(『コンフィデンスマンJP』『グッド・ドクター』など)が務めている。
■過去と現在が交差する“黄昏サラウンド”ライブ映像が公開中
2026年2月19日には、本編の『黄昏サラウンド』ライブ映像が公開された。映像では、昨年12月25日にZepp Haneda(TOKYO)で開催されたクリスマスライブ『GREATEST CHRISTMAS』のステージに、かつてのライブ映像が重なり合い、今の5人と当時のパフォーマンスが交差していく。
『黄昏サラウンド』は2004年にリリースされた、RIP SLYMEの中でもひときわメロウでしっとりとした楽曲。アッパーな夏ソング『楽園ベイベー』とは対照的に、一日の終わりの切なくも温かい空気を纏ったこの曲を、今のRIP SLYMEが歌うことで、また違った意味を帯びていく。動画を見たファンからは「私の青春終わらせないでー」「解散するとは言ってないですよね。また休止ですよね？」と切実なコメントが寄せられている。
■PES「『RIP SLYMEよかったな』そう思ってくれる結末になれば」
映画の予告映像でも、5人それぞれの思いが語られている。FUMIYAの「個性がバラバラ」というRIP SLYMEの魅力を端的に表す一言に始まり、SUの「戻れると思っていなかった」という率直な告白、ILMARIの「ここで活動は一区切り」という決意、RYO-Zの「最後にド派手なパーティーだぜ、楽しくやろう、みんな」という呼びかけ。そして、若き日の映像と現在の初詣旅行の映像が交差した後、PESの「『RIP SLYMEよかったな』そう思ってくれる結末になれば」という言葉で締めくくられる。変わらない5人の空気感が滲む、温かな余韻が残る映像だ。
ちなみに本作は、2026年3月20日(祝)〜22日(日)にTOYOTA ARENA TOKYOで開催される活動休止前ラストライブ『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』の“前夜祭”としても位置づけられている。同ライブは昨年11月の先行受付で全チケットが即完売し、2026年2月初めに機材席開放に伴う追加チケットの抽選販売も行われたほどの注目度だ。ラストライブに行ける人も行けない人も、まずは彼らの姿と音楽を、大迫力のスクリーンと音響で堪能してほしい。
『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』作品概要
公開：2026年3月6日(金)〜2週間限定上映/全国40館
出演：RIP SLYME
監督：金井紘
製作：松竹株式会社
配給：松竹ODS事業室
ムビチケ前売り券：一般3100円/Tシャツ付き7500円/トートバッグ付き7500円(数量限定・発売中)
