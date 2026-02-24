銀婚式を迎えた滝沢眞規子「離婚を考えたことは？」の質問に即答
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月22日（日）夜９時より、ママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティ『秘密のママ園２』#４を放送した。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まであらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組MCは、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの３名。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めている。
２月22日（日）放送の#４では、ゲストに元AAAメンバーの伊藤千晃と元欅坂46メンバーの今泉佑唯が登場。番組冒頭のトークでは、伊藤が現在小学生の息子について「空手を本気で始めて、毎日のように道場に通っている」と近況を報告。昨年、息子が初めて武道館の舞台に立ったことを明かし「私もこの業界に入って19歳の時に初めて武道館のステージに立たせてもらった」と回顧すると「その時、母親が観に来てくれていて……。今は私が母親の立場で息子を見たら、その時のママの気持ちがわかった」と親になって初めて気づいた感慨深い想いを語り、スタジオは温かい空気に包まれた。
そんな中、近藤から「峯ちゃん（峯岸）と面識はある？」と聞かれた今泉は峯岸との意外な接点を告白。「小学６年生のときに峯岸さんの握手会に行かせていただきました」という今泉の唐突な初告白に峯岸は大慌てで「えー！どうだった？対応」と質問。今泉が「列が全然進まなくて『どうしたんだろう？』と思ったら、神対応すぎて進まなかったんです！」と当時の様子を大絶賛すると峯岸は照れ笑いを浮かべながら「そんなことないです」と謙遜。
普段はなかなか聞けないママの悩みを本音で語る相談コーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、「『これをされたら離婚する』という線引きはありますか？」という視聴者からの悩みにMC陣とゲストが回答。結婚25周年の“銀婚式”を迎えたばかりの滝沢に対し、峯岸が「マキ姉は『別れてやる！』って思った時期はあるんですか？」と尋ねると、滝沢は「ない。一回も」と即答。「離婚すると思って結婚する人いないじゃないですか。だから始めからないよ」と、確固たる夫婦観を断言し、スタジオからは感嘆の声が。
一方、今泉は「紙切れ１枚に左右されちゃうので、考え過ぎちゃうんですよね。『妻としてしっかりしなきゃ』みたいな」と自身の結婚生活を振り返りながら切実な思いを吐露。自身の理想の女性像が高すぎるゆえに自分を追い込んでしまうと明かし、「辻ちゃんネル（辻希美の公式YouTubeチャンネル）を見すぎちゃって」とまさかの理由も告白。「いいなぁ、あんなに大きいお家。お魚捌いたりもすごいなぁ」と本音をもらした今泉に、伊藤も「SNSとかで見えちゃうのが辛いですよね」と共感。
さらに話が「離婚届」に及ぶと、今泉は「私、取りに行きました」と過去の経験を告白。「離婚するぞ！って決めて、取りに行った」と当時を振り返り「専業主婦だったとき、すごい時間があって、余裕があるときだったから行けた」「ヒマだったので、よくないことばかり考えた結果だと思う」と回顧。専業主婦ならではの孤独や葛藤など、リアル経験談を披露した。
そのほか、シングルマザーたちが１泊２日の旅を通して再び恋に踏み出す恋愛リアリティ企画『ママも、恋してイイですか？』の完結編では、運命の告白タイムへ。恋愛バラエティ番組『あいのり』に出演していたヒデからの告白に、元暴走族総長のママ・しおりがまさかの号泣。果たしてカップル成立となったのか？波乱と感動の結末を見届けた今泉は「あまり恋愛リアリティーショーは見たことがなかったんですけど、ハマりそうです！」と大興奮。『秘密のママ園２』#４は、現在も無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.
