エイベックス、関係者および社員の逮捕を受け声明「全面的に協力してまいります」
エイベックスは24日、公式サイトを更新。「一部報道機関において、当社関係者および当社グループ社員の逮捕の報道がありました」と伝えた。
【写真】XG、恋愛などの"ルール"撤廃 プロデューサーSIMON氏が語る
サイトでは「一部報道について」と題した声明を発表。「一部報道機関において、当社関係者および当社グループ社員の逮捕の報道がありました」とし、「現在、警察による捜査が行われており、当社は全面的に協力してまいります」と報告した。
続けて「皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
警視庁薬物銃器対策課は23日、愛知県のホテルでコカインを所持したとして、麻薬取締法違反（所持）の疑いで、HIPHOP／R＆Bグループ・XGのプロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）ら男4人を現行犯逮捕した。捜査関係者によると、4人の逮捕容疑は23日午前0時20分ごろで、愛知県のホテルの一室で、コカイン1袋を所持した疑いが持たれている。
