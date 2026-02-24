現役看護師グラビアアイドル桃里れあ（25）が23日、自身のインスタグラムを更新。格闘技イベント「KNOCKOUT」を盛り上げる「KNOCKOUTガールズ2026 team YELLOW」の宣材写真を投稿した。

黄色と黒を基調としたコスチューム姿でリングサイドに立つショットを公開。「YouTubeのコメント欄に推しの子（私）を称賛するコメントをお願いします笑」と願った。

さらに別の投稿では22日に都内で開催したイベント「コスホリック43」で着用した衣装で、足の裏を公開する衝撃ショットも披露。また、「三連休はゴルフもできた」と黒のシャツに白のミニスカートのゴルフウエア姿もアップし、「白ティーで114だったよ レディースティーだと130なのに」とスコアも報告した。

ファンやフォロワーからも「めちゃカワ格好いい」「可愛過ぎです」「イエローのコスチュームも似合っていていい」「足裏綺麗」「ゴルフウェアもステキ」「完璧」などのコメントが寄せられている。

桃里は埼玉県出身。東京・秋葉原のメイドカフェ勤務をへて、芸能界入り。現在は、看護師としての勤務を続けながら、雑誌や写真集などのグラビアアイドルとして活動。「レースアンバサダーアワード2025」で実行委員会特別賞を受賞するなどレースアンバサダー（レースクイーン）や格闘技のラウンドガール、ラジオMCなどでも活躍。趣味はゴルフ、麻雀、アニメ＆漫画鑑賞。身長164センチ。バストはHカップ、ウエスト58センチ。血液型AB。