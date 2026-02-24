【田幸 和歌子】就職氷河期世代を直撃、7割が女性…非正規雇用の公務員「会計年度任用職員」の悲しい実態。「物品扱いで使い捨てされる」

「本を読んで私と同じような人がこんなにもいるんだという現実に驚いた。中高年シングル女性って地獄でしかない」

「ずっと非正規雇用で貯えもなく、将来の年金もそれだけでは生活はできない。こんな生き方をしてきたのは、自己責任と言われるけど、すべてを自分が選択したわけではないのに……」

2025年12月に刊行された『中高年シングル女性 ひとりで暮らすわたしたちのこと』（岩波新書）を読んだ読者からはこんな悲痛な声が寄せられる。

「こういった声は、ぼやきや愚痴というレベルではありません。また、自己責任で片付けられない、社会構造の問題です。私自身も当事者ですが、『中高年シングル女性』という存在は社会から置き去りにされてきたんです」

こう語るのは、著者の和田靜香さん、1965年生まれのライターだ。「中高年シングル女性」の実態を探るために約30人の女性たちに取材を重ねた。日本には約600万人いるとされながら、支援制度の狭間に落ちてしまう「透明な存在」。その実態と、本書に込めた思いをライターの田幸和歌子さんが和田さんに聞いた。前後編でお届けする。

社会から置き去りの「中高年シングル女性」

――『中高年シングル女性』執筆のきっかけは、若い女性たちが集って一緒にご飯を食べ、おしゃべりするNPO団体の記事を読んで、Xに引用リポストした「これの中年女性版が欲しいなぁ」という投稿だったそうですね。あの和田さんの投稿、長期にわたってバズっていたのをよく覚えています。

和田靜香（以下 和田）：「あの投稿、覚えてくれてる人がいた！（笑）。2021年ごろの投稿でしたが、長期にわたって反響が続いて、それを見た『わくわくシニアシングルズ』代表の大矢さよ子さんが声をかけてくださったんです」

――大矢さんの『わくわくシニアシングルズ』は、40歳以上の中高年期のシングル女性、元母子家庭、独身で来た人、別居中といった人たちが集まって、ともに支え合っている自助グループですね。

和田：「そうです、そうです。当時の私は、自分が『中高年シングル女性』だということをわかっていなかった。ただ生活が苦しくて、『私はダメな人間だ』と思い込んでいたんです。でも大矢さんに『あなたみたいな人はたくさんいる。シングルだったらみんな大変なのよ』と言われて、初めて社会全体の問題だと気づきました。表面化していないけど、中高年シングル女性は世の中に隠れてたくさんいる。みんな苦しい。それがわかったことで、私自身も救われました」

――「中高年シングル女性」という言葉自体、大矢さんたちが調査研究する中で使い始めたものだったと聞いて驚きました。

和田：「今ではすっかり浸透して“町中華”みたいに当たり前の言葉になっていますが、元々あった言葉ではない。シンプルな言葉だから『昔からあった』ように感じますが、大矢さんたちが名づけた言葉なんです。

私が、横浜市男女共同参画推進協会による『単身女性の住まいのヒアリング調査・中間報告会』に参加した際、『この問題を本にしたい』という話になり、企画を岩波書店に持ち込みました。50年前の1975年に、『ひとり暮しの戦後史―戦中世代の婦人たちー』という本が岩波新書で出ています。これは戦争で結婚の機会を失った女性たちが戦後どう生きたかの声を集めた本で、こういう本を作りたいと思いました。

――担当編集の方も問題意識を共有できる「中高年シングル女性」当事者なのですか。

和田：「本の担当者は男性ですが、その『ひとり暮しの戦後史』を復刊した編集者です。女性の当事者同士で固まるより、第三者の視点が入っている方がいい。それに、男性が関われば、『女性だけの問題』として見られることを避けられます。そうしないと、自分に関係ない話として見てしまう人が多いですから。違う立場の人が入っていることが、問題意識の広がりにつながると思いました。

『わくわくシニアシングルズ』の大矢さんにも連載中原稿をチェックしてもらったり。当事者の視点と、第三者の視点と、両方があったからこそ、この本ができたと思います」

シングルなのは「自己責任」なのか？

――執筆するにあたって、30人の中高年シングル女性に直接会ってお話を伺ったそうですね。取材で最初に驚いたのはどんなことでしたか。

和田：「最初に会った女性のお話です。高学歴で外資系企業を渡り歩いてきた方。でも親の介護と仕事の問題が重なり、会社に行けないぐらいになってメンタルクリニックに通うように。コロナ禍に十分な看取りができぬまま母親が亡くなり、寂しくつらい気持ちをクリニックで吐露すると医師から『好きで一人でいるんでしょ』と言われ、不全感を抱きます。

彼女は確かに『選んで一人でいた』人かもしれません。野球が大好きで、休みの日は一人で球場に行って楽しんでいたような人。その方が楽しいからと、自分で選んだ人生です。でも、頑張って働いて税金を死ぬほど納めて、親の介護もして、マンションも自分で買っている。それでも社会からダメ出しされる。なんやねん！ と思いますよね。中高年シングル女性の苦しさは、貧困だけが問題ではないと気づかされました」

――「自分が好きでやってきた」「自分で選んだこと」と言われる「自己責任」論についてはどうお考えですか。

和田：「中高年シングル女性の問題を語ると必ず返ってくる言葉です。『好きで結婚しなかったんだろう』『子どもを作らなかったんだろう』と……。

でも、好きで一人でいようが、やむを得ず一人でいようが、この社会で女性が一人で生きていくことの困難さは変わりません。女性の賃金格差、暴力被害など、さまざまな要因が重なっている。ジェンダー規範が強固な社会が性別役割分業を生んで、女性を追い込んでいる。問題は個人の選択ではなく、そこにあるんです。

『男性も大変だ』という声もあります。確かにそうです。でも、だったら男女関係なく、みんなが救われることを考えた方がいい。底辺で苦しむ女性たちが救われれば、その上の人たちも救われるでしょう？ なのに、分断ばかり言う人がいる。自分より下を作るのが大好きな人たちがいるんですよね」

子育てを終えたシングルマザーの実態

――30人の中高年シングル女性の方たちへの取材は具体的にどのように進めたのですか。

和田：「SNS経由で『取材に応じてもいい』と連絡をくれる方もいましたし、『はむねっと（公務非正規女性全国ネットワーク）』のメーリングリストで呼びかけたら、多くの方が手を挙げてくれました。

『はむねっと』は、会計年度任用職員（市役所、区役所、学校、図書館などの自治体で働く公務の非正規職員。2020年に始まった制度）の方たちのネットワークなのですが、自分たちが不条理な目に遭っていることをわかっている。だから『話したい』『聞いてほしい』という人が多かった。本を出してからイベントをやると、必ず『私も会計年度職員です』という方が来て、『本当に大変で……』と話してくれます。でも。会計年度任用職員の問題が具体的に深掘りされることが少なかった。これで少しでもこの問題が広まって、制度が変わってほしいなぁと願うばかりです」

――そうですね。会計年度任用職員の方は、正規職員と仕事内容はほぼ同じで、公務を支えているにもかかわらず、1年ごとの更新という“使い捨て”構造なんですよね。同じ仕事をしていても、立場が弱く、男女比も女性に偏っているのもひどいなと思いました。立場の弱さでは、シングルマザーの『中高年シングル女性』へ移行するパターンも、思えばそのとおりで、身につまされました。

和田：「シングルマザーの方たちの生活は大変で支援制度にはまだまだ課題は多い。でも、満足できる内容ではないかもしれませんが、シングルマザーであるうちは助けになる支援制度もあったり、サポートグループなどにつながりを求めることもできる。ところが、子どもが育つと“マザー”が取れて、ただの『中高年シングル女性』になる。支援も何もなくなり、『あとはご自由に』と放り出される……。ひどいですよね？ 『子どもが成長していなくなったのだから、一人で楽になるだろう』という視点もありますが、シングルマザーの方の半数が非正規労働者です」

――厚生労働省『令和3年度全国ひとり親世帯等調査』によるとひとり親での子育てと仕事との両立の難しさから就労年収の平均は236万円程度とも報告されていますね。そもそも総務省『労働力調査』によれば、非正規雇用の男性は22.5％なのに対して女性は53.2％と2倍以上の差がついています。

和田：「そうです。正規・非正規の割合は男女でまったく違う。さらに、女性が受けてきた暴力や差別、さまざまな要因が重なっていることを見なければなりません。2024年4月に施行された『女性支援新法』も、DVや若年女性の性被害が主な対象で、中高年シングル女性は事実上“置いてきぼり”になっています。女性支援というと若年支援か高齢者支援になってしまい、その間の世代がすっぽり抜け落ちている。大量にいるのに、この部分に支援がないんです」

シングルの根底に「暴力を受けた経験」がある人も

――取材を通じて、「高中年シングル女性」の問題として、想定外だったことはありますか。

和田：「性暴力やDV被害の問題です。仕事や住宅の話を聞こうと思って取材に行くと、その手前に“暴力を受けた経験”がある方が多かった。『選んで一人でいる』と言っていても、根源には暴力があったという方が結構いらっしゃいます。それだけで一冊の本になるほどでした。

大阪のシングルマザー支援団体を訪ねたときも、生活困窮の話を聞きに行ったのですが、次々と暴力の話が出てきた。凄絶な話ばかりで、何と言葉を返していいかわからず、ただうなずくしかなかった」

――中高年シングルの世代だと、親の介護の問題も大きいですね。私自身もそうですし、周囲でも介護の問題を抱え、葛藤している人も少なくありません。

和田：「若いころは『結婚しろ』と言われ続け、いつの日かそれが薄まったと思ったら、親の介護の時期にまた言われ始める。『ひとりなんだからお前がやれ』『お前の家の問題なんだぞ』と親や他の家族に圧をかけられる。

取材した中に、仕事をしながらアイドルグループのコンサートに通うのを趣味にしていた女性がいます。同居していたお母さんに家事を任せっきりだったのが、そのお母さんが認知症になりました。彼女は『お米ってどうやって研ぐの？』というところからのスタートで、そこから10年も介護を担い、自分も脳出血を起こし、退院後には父親にも認知症の症状も出てきて……。自分のリハビリもまだ十分でないうちに父親の介護が始まったといいます。

その女性が特別なのではなく、シングル女性には介護が押しつけられやすいんです。若いころは家庭のしがらみから逃れていたのに、介護でまた家庭という枠に戻されていく。一度離れていた場所に、また引き戻されるような感覚があります」

――30名の取材した方々に共通点はありましたか。

和田：「あるようでいて、ないかもなぁ。みなさんそれぞれ、全然違う人生を送っています。それぞれの人生を丸ごと聞いていくと、さまざまな問題がひとりの中に重層的にある。たとえば住まいの問題を聞くにしても、これまでの仕事の経緯を聞かないとわからない。人生を全部聞いて初めて見えてくるものがありました」

◇後編では、非正規雇用や住宅問題など制度的な課題、そして若い世代に向けてのメッセージなど、引き続き伺う。

和田靜香（わだ・しずか） 1965年生まれ。ライター。著書に『時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか？ 国会議員に聞いてみた。』（朝日文庫）、『50代で一足遅れてフェミニズムを知った私がひとりで安心して暮らしていくために考えた身近な政治のこと』（左右社）など。

