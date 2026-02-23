『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズ制作発表、芸能人も続々歓喜 やす子「ありがとうございます」連呼 中川翔子らも期待
アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を祝うフェス『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』（エヴァフェス）の最終日が23日、横浜アリーナで開催され、『エヴァンゲリオン』の完全新作シリーズが制作されることが発表された。これを受け、芸能人も続々と反応している。
【画像】『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズ制作へ…やす子「ありがとうございます」連呼 中川翔子らも期待
エヴァンゲリオン公式Xアカウントが更新されると、やす子は自身のXに「生きる希望です。ありがとうございます」とコメント。さらに「ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます」と連呼。
中川翔子は「エヴァの完全新作って、庵野さんや貞本さんや、シンジやアスカやレイじゃなくなるのかな、、？ガンダムみたいに、エヴァにのる新しいキャラたちのいろんな物語かな？作画とかも？」と期待を膨らませ、「なんかとにかく、エヴァを思春期にリアルタイムで浴びられたの最高だったから脳を思春期の状態にする手術されたい」と投稿。
また、宮地真緒もニュースに対して「！！！！！！」と驚きを伝るなど、多数の声が広がっている。
『エヴァンゲリオン』の完全新作シリーズは、シリーズ構成・脚本はヨコオタロウ、監督は鶴巻和哉、谷田部透湖、音楽は岡部啓一、制作はスタジオカラーとCloverWorksが担当する。
