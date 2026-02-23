波乱のDAYTONA 500…ラストに上位陣ほぼ全滅の多重クラッシュ
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、アメリカで最大規模の人気を誇るストックカーレース『NASCAR』の開幕戦『DAYTONA 500』を２月17日（火）に生中継した。伝統の地で開催された開幕戦では、最終周でほぼ全ての車両が多重クラッシュに巻き込まれる劇的な幕切れとなったほか、レース中盤には他チームのピットエリアを借りて作業を行うという異例の光景が映し出された。
全200周の激闘の幕切れは衝撃的なものに。最終周の最終ターン、トップを走るチェイス・エリオット選手（９号車）に、内側からタイラー・レディック選手（45号車）、外側からライリー・ハーブスト選手（35号車）が並びかけ、三つ巴の争いに発展。しかし、ハーブスト選手が後続車との接触によりコントロールを失い、コース外側のウォールに激突。その反動でエリオット選手のリアに衝突し、それをきっかけに２番手から８番手を走行していたマシンがすべて巻き込まれるという壮絶な多重クラッシュが発生。
この未曾有の事態の中、最も内側を突いていたレディック選手だけが奇跡的に火の粉を免れ、そのままトップでフィニッシュ。ゲスト出演した現役レーシングドライバーの大湯都史樹選手は「なんだこれ……。タイラー・レディックの優勝もそうだけど、２位は誰!?」と驚きを隠せない様子。これに対し、解説の桃田健史氏は「デイトナ500の２位は意味がないんです！」とこのレースに懸けるドライバーたちの極限の勝負論を明かした。この衝撃的な結末に、ABEMAの視聴者からは「なんちゅうレースやｗｗ」「全員事故ってるじゃねーか！」「すげぇラストラップだった」といった興奮のコメントが殺到。
レース中盤にも『NASCAR』らしい規格外のシーンが。ステージ１終了後、タイヤ交換と給油を終えてピットを出発したタイ・ギブス選手（54号車）のマシンに、ホイールナットの締めが甘いという重大なトラブルが発覚。逆走が禁止されているピットロードでギブス選手がとった行動は、自らのピットを通り過ぎた先にある“他人のピットエリア”へ堂々と進入すること。同じチームメイトのピットで再度締め直しを行うというこの咄嗟の判断に、解説の桃田氏は「チームメイトのところに止まってるんだ！」とその異例さに驚愕。ルール違反としてペナルティの対象であることを指摘しつつも「こういうのも日本じゃないですよね」とアメリカンレース特有の大らかさに言及。これには大湯選手も「ないですね（笑）」と苦笑するしかなく、日米のレース文化の違いが浮き彫りになった瞬間だった。ABEMAの視聴者からも「漫画だよ 漫画ｗ」「何だこれw」といった驚きの声が寄せられ、まさに予測不能なドラマの連続だった。
（C）AbemaTV, Inc.
この未曾有の事態の中、最も内側を突いていたレディック選手だけが奇跡的に火の粉を免れ、そのままトップでフィニッシュ。ゲスト出演した現役レーシングドライバーの大湯都史樹選手は「なんだこれ……。タイラー・レディックの優勝もそうだけど、２位は誰!?」と驚きを隠せない様子。これに対し、解説の桃田健史氏は「デイトナ500の２位は意味がないんです！」とこのレースに懸けるドライバーたちの極限の勝負論を明かした。この衝撃的な結末に、ABEMAの視聴者からは「なんちゅうレースやｗｗ」「全員事故ってるじゃねーか！」「すげぇラストラップだった」といった興奮のコメントが殺到。
レース中盤にも『NASCAR』らしい規格外のシーンが。ステージ１終了後、タイヤ交換と給油を終えてピットを出発したタイ・ギブス選手（54号車）のマシンに、ホイールナットの締めが甘いという重大なトラブルが発覚。逆走が禁止されているピットロードでギブス選手がとった行動は、自らのピットを通り過ぎた先にある“他人のピットエリア”へ堂々と進入すること。同じチームメイトのピットで再度締め直しを行うというこの咄嗟の判断に、解説の桃田氏は「チームメイトのところに止まってるんだ！」とその異例さに驚愕。ルール違反としてペナルティの対象であることを指摘しつつも「こういうのも日本じゃないですよね」とアメリカンレース特有の大らかさに言及。これには大湯選手も「ないですね（笑）」と苦笑するしかなく、日米のレース文化の違いが浮き彫りになった瞬間だった。ABEMAの視聴者からも「漫画だよ 漫画ｗ」「何だこれw」といった驚きの声が寄せられ、まさに予測不能なドラマの連続だった。
（C）AbemaTV, Inc.