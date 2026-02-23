普段ママは、何着てる？ →【しまむら】そのまま真似したい！「大人カジュアルコーデ」

仕事や家事で忙しいママ世代、気づけば服の組み合わせがワンパターンに……。そんな毎日から脱却するには、同じママ世代のリアルな着こなしをお手本にするのが近道かも。今回ご紹介するのは、おしゃれな30代ママたちが提案する、【しまむら】アイテムを使った「大人カジュアルコーデ」。頑張りすぎないけどおしゃれ、そんな希望に寄り添う着こなしをご紹介します。

サテンスカートできれいめ要素をプラス

【しまむら】「omiサテンフレアSK」\1,639（税込）

デイリーコーデがカジュアルに傾きがちな人には、サテンスカートがおすすめ。ほんのりツヤのある素材が、スウェットやロゴトップスなどのカジュアル感を抑えて上品な雰囲気を添えてくれます。足元はボリューム感のあるブーツを合わせて、甘さを引き算するのもポイント。

主役級アイテムで脱・無難

【しまむら】「プルオーバー」\990（税込）

30代ママの@goppiiiyさんの一押しは、立体感のあるループ編みセーター。シンプルなボトムに合わせるだけでOKの主役級アイテムがあれば、朝のコーデ組みに迷わなくなるかも。淡色トーンでまとめれば軽やかな春コーデを楽しめそう。

