¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥Ü¥ê¥·¥ç¥¤·à¾ì¸µ¥×¥ê¥Þ¤¬º£Âç²ñ¤Î¿³È½¤òÈãÈ½¡ÖÁ´¤¯¸øÊ¿À¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÈó¿Í´ÖÅª¤À¡×¡¡
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤¬Á´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¤·¡¢¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥Ê¥Ã¥È¡×¤ÇÌ¾Ìç¥Ü¥ê¥·¥ç¥¤·à¾ì¤Î¸µ¥×¥ê¥Þ¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡¢¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡¦¥Ü¥í¥Á¥³¥ï»á¤¬Áí³ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥í¥·¥¢¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡Ö¥í¥·¥¢¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦Á´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½Èà¤é¤Ï¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¤Æ¶¥µ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤â²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤À¡£»ä¤Ï¥×¥í¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥±¡¼¥È¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤«¤é¤ÏÃæÎ©Áª¼ê¤È¤·¤Æ½÷»Ò¤Ï¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¡¢ÃË»Ò¤Ï¥Ô¥ç¡¼¥È¥ë¡¦¥°¥á¥Ë¥¯¤¬½Ð¾ì¡£¡Öº£²ó¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦É¾²Á¤¹¤ë¤«¡©¡¡¤¹¤Ù¤Æ¸øÊ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡Ö¿³È½¤Ë¤ÏÁ´¤¯¸øÊ¿À¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤ÊÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤Þ¤ë¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£»ä¼«¿È¤â¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥¿¥¹¤ÈÈ¾½ÏÍñ¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£¿©»ö¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¸Ï³é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Èà¤é¤ÏÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¿³È½¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤ËÈó¿Í´ÖÅª¤À¡×¤È¥í¥·¥¢¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎºÎÅÀ¤¬ÉÔÅö¤È¤·¤Æ¡¢¿³È½¤òÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡É½¸½ÎÏ¤Î¥×¥í¤«¤é¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¿³È½ÃÄ¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£