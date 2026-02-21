¿¼ÅÄ¶³»Ò¡¢Ë»¤·²á¤®¤Æ³Ø¹»¤Çº®Íð¡Ö¼«Ê¬¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×
½÷Í¥¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ê43¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å3»þ¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢´ÑÍ÷µÒ¤¬¿¼ÅÄ¤Ë¼ÁÌä¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¿¼ÅÄ¤¬Åú¤¨¤¿¡£
¿¼ÅÄ¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤«¤é¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¡£ÀÎ¤ÏÄ«¤Þ¤Ç»£±Æ¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤«¤é³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£Ä«7»þ¤Þ¤Ç»£±Æ¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤«¤Ê¤êÂ¿Ë»¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬µ×¤·¤Ö¤ê²á¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¶µ¼¼¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£Í§Ã£¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡Ø»ä¤Ã¤Æ¡¢²¿Ç¯²¿ÁÈ¤À¤Ã¤±¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÍ§¿Í¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡Ê45¡Ë¤¬¡Ö¡È²¿Ç¯¡É¤ÏÊ¬¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬¡Ö¤ªÁ°¤é¡¢¤½¤ó¤ÊË»¤·¤¯¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ä¤í¡©¡¡¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤Í¤ó¡×¤È¿¼ÅÄ¤ò¤«¤Ð¤Ã¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¡¢²¿ÁÈ¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¿¼ÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢Â¾¤ÎÀèÀ¸¤¬Ï²¼¤ËÍè¤Æ¡Ø²¿ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Æ¡£Åö¤Æ¤º¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¶µ¼¼¤ò³«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢°ã¤¦¶µ¼¼¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£