²£ÉÍFM¤Ï±ºÏÂ¤Ë´°ÇÔ
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï2·î21Æü¡¢J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÈÂÐÀï¤·0-2¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é·×6¼ºÅÀ¤Ç3Ï¢ÇÔ¡£»õ¼Ö¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤º¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÅç½¨É×´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÍîÃÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÏ¤ß¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ï²¡¤·¹þ¤à»þ´ÖÂÓ¤âÂ¿¤¯¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¡£¤À¤¬¡¢¸åÈ¾10Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÊø¤µ¤ì¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÂÑ¤¨¤¤ì¤º¤Ë¼ºÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMFÁáÀîÈ»Ê¿¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¿ôÉÃ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤¿¡£¸åÈ¾15Ê¬¤Ë¤ÏÁ°Àþ3Ëç¤ò°ìµ¤¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢´¬¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ºÅÀ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡ÊÁ°Àþ3¿Í¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ë¸åÈ¾10Ê¬¤Ç¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸í»»¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤¦1²ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤·¤¿¡×
¡¡3»î¹çÏ¢Â³¤Ç2·å¥·¥å¡¼¥È¿ô¤ÇÁê¼ê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò·è¤á¤¤ì¤º¤Ë3Àï¤Ç2ÆÀÅÀ6¼ºÅÀ¡£»ÄÎ±Áè¤¤¤Ç¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¡¢³«Ëë4Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤È¤Ï°ã¤¦¾õ¶·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤Ê¼ºÅÀ¤¬¶Á¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Û¥é¥ó¥É´ÆÆÄ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤âÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤Ç´ÆÆÄ¸òÂå¡£¸åÇ¤¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¥¹¥Î¡¼¥Ü´ÆÆÄ¤â¸ø¼°Àï2¾¡8ÇÔ¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤ì¤º¡¢6·î¤Ë3¿ÍÌÜ¤Î»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï²Æ¤ÎÊä¶¯¤ò·Ð¤Æ¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ»ÄÎ±¤ËÀ®¸ù¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢¡È»ÄÎ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¡É¤«¤é¡È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¡É¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÈ¾Ç¯¤Ç»î¹Ôºø¸í¤ÎÆ»Ãæ¡£¡Ö¹¶·â¤Ç¤â¥é¥¤¥óºÝ¤Þ¤Ç¤â¤¦1²ó¹Ô¤¤¤ë¤È¤«ºÇ½ªÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢FW±óÌîÂçÌï¤â¡Ö¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢²ÝÂê¤ÏÌÀ³Î¤À¡£
¡¡1¾¡¤Ï±ó¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¼¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¡Ê±óÌî¡Ë¡£¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢³Î¼Â¤ËÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë