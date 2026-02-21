¡Ö»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ç¡ÈÀÐ¹Ñ¤é¤·¤Çò¤¤±ÕÂÎ¡É¤¬Å©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»ÒÂáÊá¤ÇÁûÁ³¡Ä¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡ÈÃÏ¹ö¤Î·Ý½Ñ¹Ô°Ù¡É¡Ú10Âå¾¯½÷¤é¤¬Èï³²¤Ë¡Û
¡¡Á´À¤³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»ö·ï¡×¡£1·î30Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤ËÊÆÉÙ¹ë¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¡ÊµýÇ¯66¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÌó300Ëü¥Ú¡¼¥¸¤ÎÁÜºº»ñÎÁ¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¡×¤ò»ÊË¡¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¿·»ö¼Â¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢2·î19Æü¡¢Âç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½÷À¤È¸«¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÐ¹Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê±ÕÂÎ¤¬ÅÉ¤ê¤¿¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»ñÎÁ¼Ì¿¿
¡¡Âç¼ê»æ¹ñºÝÉôµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥ó¡á¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¸µ²¦»Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¡¿65¡Ë¤¬¸øÌ³¾åÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¶É¤Ï¾Ü¤·¤¤ÍÆµ¿¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¸µ²¦»Ò¤¬ËÇ°×ÆÃ»È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤ËÆâÉô¾ðÊó¤ò¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤ËÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¶É¡ÖBBC¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤Ï2010Ç¯¤´¤í¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿¼¥»¥ó¤ä¹á¹Á¤Ø¤ÎËÇ°×ÆÃ»È¤È¤·¤Æ¤Î¸ø¼°¤ÊË¬Ìä¾ðÊó¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉâ¾å¡£Ë¬Ìä¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Æ±¹Ô¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢±Ñ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ø¤ÎÅê»ñµ¡²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡Ì©¾ðÊó¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤ÏÌó12»þ´Ö¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£¸åµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1990Ç¯Âå¡Á2000Ç¯Âå¤ÎÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢10Âå¤Î¾¯½÷¤ò´Þ¤à¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤ÎÌ¤À®Ç¯½÷À¤¿¤Á¤¬¿Í¿ÈÇäÇã¤ª¤è¤ÓÀÅªµÔÂÔ¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡Ø¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»ö·ï¡Ù¡£¸µÈï¹ð¤Ï¡¢¶âÁ¬¤ò»ÙÊ§¤¤¾¯½÷¤é¤ËÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ2006Ç¯¤Ëµ¯ÁÊ¡¢2008Ç¯¤ËÍºáÈ½·è¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤¬ÆâÉô¾ðÊó¤òÏ³±Ì¤·¤¿¤Î¤¬2010Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ö·ïÈ¯³Ð¸å¤âÎ¾¼Ô¤Ï´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤È»ö·ï¤Î´Ø·¸¤Ïº£¤âµ¿ÏÇ¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»ö·ï¤ÎÈï³²½÷À¤Ç¤¢¤ë¥ô¥¡¡¼¥¸¥Ë¥¢¡¦¥¸¥å¥Õ¥ê¡¼¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯41¡Ë¤«¤é¡Ø17ºÐ¤Î¤³¤í¤ËÀÅª¹Ô°Ù¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¡Ù¤ÈÁÊ¤¨¤é¤ì¡¢Â¿³Û¤ÎÏÂ²ò¶â¤ò»ÙÊ§¤¦·Á¤ÇºÛÈ½¤ò½ª·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë²áµî¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢¸µ²¦»Ò¤¬¾²¤Ë²£¤¿¤ï¤ë½÷À¡Ê°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¾¯½÷¤ÈÊóÆ»¡Ë¤ËÊ¤¤¤Èï¤µ¤ë¤è¤¦¤Ë»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ÑÀª¤ä¡¢½÷À¤ÎÊ¢Éô¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¯»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÀâÌÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
"¥¢¡¼¥È"¤ò¸ý¼Â¤ËµÔÂÔ¤«
¡¡¸½ºß¤âÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»ö·ï¡×¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¤Ï¡¢»ö·ï¤ÎÆâ¾ð¤òÃÇÊÒÅª¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëFBIÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢1996Ç¯¤´¤í¤Ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Î¸µ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Åö»þ12ºÐ¤È16ºÐ¤Î»ÐËå¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¸¡¹¤·¤¤ÀÅªµÔÂÔ¤ÎÆâÍÆ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ÐËå¤Ï"¥×¥í¤Î²è²È"¤Ç¤¢¤ê"¥â¥Ç¥ë"¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸µÈï¹ð¤Ï·Ý½ÑºîÉÊ¤Î»ñÎÁ¤È¤·¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿»ÐËå¤Î¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿¤òÂ¾¼Ô¤ËÇäµÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¤³¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤«¤ËÏÃ¤»¤Ð²È¤ò¾Æ¤Ê§¤¦¡Ù¤È¶¼¤µ¤ì¤¿¤È»ÐËå¤Ï¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²áµî¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¸µÈï¹ð¤¬½êÍ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ÎÅ¡Âð¤Ç±Ç²è´Õ¾ÞÃæ¤Ë¼ê¤äµÓ¤Ê¤ÉÂÎ¤ò¤Þ¤µ¤°¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ËÉþ¤òÃ¦¤¤¤À¾õÂÖ¤Ç¾è¤»¤é¤ì¡¢ÂÎ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤Ê¤É¡¢À¸¡¹¤·¤¤Èï³²¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
"¥¢¡¼¥È"¤ò¸ý¼Â¤ËÍ¶¤¤½Ð¤·¤ÆµÔÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¸¡¹¤·¤¤Èï³²¾õ¶·¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤µ¤»¤¿Èà½÷¤é¤Î¾Ú¸À¡£¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬¡¢ÊÆ»ÊË¡¾Ê¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤È¸«¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬Éþ¤òÃ¦¤¤¤À¾õÂÖ¤Ç»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÊÀÐ¹Ñ¤È¸«¤é¤ì¤ë±ÕÂÎ¤òÇØÃæ¤«¤éç½Éô¤Ë¤«¤±¤ÆÅÉ¤ê¤¿¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¦¤Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾²¤Ë¤Ï¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥·¡¼¥È¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÐ¹Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬µÓ¤«¤é¾²¤Ø¤ÈÅ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸µÈï¹ð¤Ï¡¢½êÍ¤¹¤ëÅ¡Âð¤ËÍçÉØÁü¤ä¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ÎÈþ½ÑÉÊ¤ò¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Û¤É"¥¢¡¼¥È¹¥¤"¤Î°ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¼Ì¿¿¤Î¿ÍÊª¤â²¿¤é¤«¤Î·Ý½ÑÉÊ¤Î"¥â¥Ç¥ë"¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡¸µÈï¹ð¤Ï2019Ç¯¤Î¸ûÎ±Ãæ¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤é¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¡×¤Î²òÀÏ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢°Ç¤ËÁò¤é¤ì¤¿»ö¼Â¤¬ÇòÆü¤Î²¼¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤ÎÂáÊá¤Ï¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤Ê¤Î¤«¡£