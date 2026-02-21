ÅÔ»ÔÅÁÀâ¹¥¤¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤¬¡È»ë¤¨¤ë¡É¥Ô¥ó·Ý¿Í¤ò¾·¤¡¢²øÃÌ¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë³¦·¨¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡È´Ý»£¤ê¡É¡¡¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏÃ¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤¬£¸³ä¡×
Ãæ´ÝÍº°ì¡¢°æ¸ý°½»Ò¡¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥í¥í¥Ö¥ê¥¸ー¥À¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎMC¥È¥ê¥ª¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¥°¥¤¥°¥¤¤È¿¼·¡¤ê¤·¡¢¡È´Ý»£¤ê¡É¤·¤Æ¤¤¤¯¿¼Ìë¤Î¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¤Þ¤ë¤É¤ê¤£～¥³¥³¤À¤±¤ÎÏÃ～¡×¤ÎÂè3²ó¡£2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷Ê¬¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢Ãæ´Ý¤¬¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¥·ー¥¯¥¨¥ó¥¹¤Ï¤ä¤È¤â¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ï¤ä¤È¤â¡Ë¤À¡£
¤Ï¤ä¤È¤â¤ÎÆÃµ»¤Ï¡¢Í©Îî¤ÈÀ¸¤Îî¤¬»ë¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÍÌ¾·ÝÇ½¿Í¤òÎî»ë¤·¤ÆÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÂÏÃ²øÃÌ¤Î¸ì¤ê¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï¤ª¤è¤½£±²¯9000Ëü²ó¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¡×¡Ö²øÃÌ¡×¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¡×³¦·¨¤Î¼ÂÂÖ¤ò´Ý»£¤ê¡ª
ÅÔ»ÔÅÁÀâ¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ´Ý¤Ï¡¢Ë¿½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ²ñ¡×¤Ç¤Ï¤ä¤È¤â¤È¾ðÊó¸ò´¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏÃ¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤¬£¸³ä¡×¡ÊÃæ´Ý¡Ë¡¢¡ÖÍ¼±¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡¢¡Ê¤Þ¤À¥ªー¥×¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ëµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¤Ï¤ä¤È¤â¡Ë¤È¤¤¤¦²ñ¹ç¤Ë¡¢°æ¸ý¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¡£¤Ï¤ä¤È¤â¤¬¡Ö¸À¤¨¤ëÈÏ°Ï¤Ç¡×ÌÀ¤«¤·¤¿¤½¤Î´é¤Ö¤ì¤È¤Ï¡ª¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
Ãæ´Ý¤¬¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡ÖUFO¤ä±§Ãè¿Í¡×¤È¡Ö¼Ò²ñ¤Î°Ç¡×¡£2020Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¹ñËÉÁí¾Ê¤¬UFO¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿ÁÀ¤¤¤ä¡¢UFO¤ÎÌÜ·âÃÌ¤¬Áý¤¨¤ë¼Ò²ñ¾õ¶·¤ò¤Ï¤ä¤È¤â¤¬¹Í»¡¤¹¤ë¡£¡Ö¼Ò²ñ¤Î°Ç¡×¤È¤¤¤¦¥ー¥ïー¥É¤«¤é¿·½É¤Î´í¸±¤Ê±½¤ËÏÃ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¿·½É¤¬¥Ûー¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥É¥ê¥¢¥ó¤¬¡Ö¤¤Ê½¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿ー¡ª¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡£
°æ¸ý¤ÏÁ°À¤¤ä¼é¸îÎî¤òÎî»ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¤·¡¢¤Ï¤ä¤È¤â¤Ë¡Ö¤¤¤¤ÎîÇÞ»Õ¤Î¸«Ê¬¤±Êý¡×¤ò¼ÁÌä¤¹¤ë¡£¤Ï¤ä¤È¤â¤Ï¡Ö¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¡¢Àê¤¤¤ä¤ªã±¤¤¡¢ÎîÇÞ¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ýÏÀ¤ò¸ì¤ê¡¢Ãæ´Ý¤¬¡Ö¤ï¤«¤ë¡ª¡×¤Èð÷¤¯¡£¤½¤·¤ÆÃæ´Ý¤¬¼ª¤Ë¤·¤¿¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¶â¤ËÌÜ¤¬¤¯¤é¤à¤ÈÇ½ÎÏ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯Àâ¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¶È³¦¤Î¶â³Û¤Ï¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶È³¦¡×¤È¤¤¤¦¡¢À¸¡¹¤·¤¤ÏÃ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
²øÃÌ»Õ¤Î´é¤â»ý¤Ä¤Ï¤ä¤È¤â¤¬¡¢²øÃÌ»Õ¤Ï¼«Ê¬¤ò´Þ¤á¤Æ¡ÖÊÑ¤Ê¤ä¤Ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¢þ¢þ¢þ¢þ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤Ë¡¢¡Ê¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¡ª¡Ë¤È¤¤¤¦É½¾ð¤Ç3¿Í¤¬Çú¾Ð¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Ï¤ä¤È¤â¤Î¡ÖºÇ¶²²øÃÌÏÃ¡×¤Ø¡£°æ¸ý¤¬¡ÖÄ»È©¤¬¡Ä¡×¤È¿Ì¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¡¢¡Ö·Ý¿Í¤ò¤â¤¦¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸åÇÚ¤ÎÏÃ¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£¤½¤³¤«¤é¡ÖÎÙ¿Í¤Ç¤ä¤Ð¤¤¿Í¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Èー¥¯¤¬Å¸³«¡£Ãæ´Ý¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¤Î¼ÂÂÎ¸³¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥ê¥¢¥ó¤Î¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤Ë¡¢°ìÆ±¤¬¿¼¤¯¶¦´¶¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÎî»ë¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î·ÝÇ½¿Í¤ò»ë¤Æ¤¤¿¤Ï¤ä¤È¤â¤¬¡¢¥ªー¥é¤¬ºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤ò¼ÂÌ¾¥Èー¥¯¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
