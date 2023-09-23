カブスとのオープン戦に「4番・一塁」で先発出場する

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は20日（日本時間21日）、アリゾナ州メサで行われるカブスとのオープン戦に「4番・一塁」で先発出場する。カブスの鈴木誠也外野手も出場する予定で、侍ジャパン対決となる。「ワクワクしています。自分の状態を上げることに集中して、いい時間を過ごせたらなと思います」と意気込みを語った。

ヤクルト時代は右足を上げてタイミングを取る打ち方だったが、移籍後はノーステップ打法に。試行錯誤を繰り返している。「いろいろと試しています。自主トレからやってきたことも継続しながらやっている感じなので。すごく充実した日々を過ごせていると思います。やっぱりスピード感もそうですし、ピッチクロックもあるので。そういったところを踏まえて」と語った。

3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場へ27日（同28日）に米国を出発する予定だ。当地での出場試合数については「たぶん5試合ぐらい」と可能な限り実戦出場する。「しっかり練習量も確保できている。それなりにいい調整はできているかなと思います」と自信を見せた。（小谷真弥 / Masaya Kotani）