オードリー・春日、五十嵐にいかアナを称賛
オードリー・春日俊彰（47歳）が、2月21日に公開された「オードリーのNFL倶楽部」公式YouTubeの動画で、番組アシスタントを務めた日本テレビの五十嵐にいかアナの努力を称賛した。
2025年の「オードリーのNFL倶楽部」が最終回ということで、五十嵐にいかアナも番組を卒業することとなり、春日は「これからのアナウンサー人生のね、なんかちょっと糧になったというか、このことを、ずっと忘れないでくれよ？」とコメント。五十嵐アナも「忘れません」と答えるが、春日は「皆さんそうおっしゃるんですけどね」と笑う。
五十嵐アナは毎回自作の絵を番組のために描いており、「20万以上描かせていただいて」「色鉛筆だと、（1枚に）5、6時間」と話すと、春日は「番組作りをしてくれてるっていう。スタッフもさ、番組もだいぶ五十嵐君に乗っかるというか」と五十嵐アナの努力を認める。
五十嵐アナも、絵を描くという作業を時間内勤務にしてもらうなど配慮を受けつつ、「なるべく早く終わらせるようにっていう風なお話で、皆さん管理していただいてるんですけど、ただ、やっぱりこだわりが詰まってしまって。力作が集まっております。ありがとうございました。見ていただいて」と語る。春日は「本当に、ただのアシスタントでお手伝いしてくれたレベルじゃないからね」と五十嵐アナを称賛した。
