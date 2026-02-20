お笑い芸人の永野が１８日放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合！！〜」に出演。ＳＮＳを全て止めた真意を明かした。

番組は動物がホモ・サピエンス（人間）の謎の行動を研究するアニマルバラエティー。この日は人気企画「業界人にコンサルしてもらおう！」で、元ＫＡＴ-ＴＵＮ・中丸雄一が、女性視聴者を増やすさまざまな方法を伝授した。

その一つとしてイメージとのギャップ戦略についてレクチャーしたが、ブルドッグ・ヒカルのていの伊集院光が「ギャップは難しいっていうのは、ナガノの飼い主も困ってるよね？永野は『変なことやるやつ』って言われたら、変なことやってもギャップになんないもんね」と毒舌王で知られる永野に話を振った。

アヒルのナガノ（永野）は「彼も去年から疲れが…。世間とのつながりを断ちたくて、Ｘとインスタを一気に止めた」とＳＮＳを一切止めたことを説明。「周りはいいように解釈してるんですけど、ご本人は『ただ疲れた』。『繋がっていたくない』と」言ってました。

永野は１月１８日に個人で発信していたＳＮＳを「永野スタッフアカウント」に切り替えることを発表。「永野が個人のＸを卒業したため こちらのアカウントは『永野スタッフアカウント』として 主に永野の出演情報に関する情報をスタッフが発信していきます！」などと報告していた。