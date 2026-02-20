グラビアアイドルの小山玲奈（31）が19日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。

「新作チェキ＆ブロマイド発売中。数量限定なので早い者勝ち」とつづり、ピンクの部屋で、黒を基調とした紫色のレースの奇抜デザインランジェリー姿をアップ。黒のニーハイストッキングやチョーカーなどもコーディネートし、限界ギリギリ露出の曲線美ショットを披露した。

また、別の投稿では胸元を大胆に披露した純白ワンピースドレス姿や、「台湾で買った服だけどお気に入り！また台湾でお買い物したいなーん」としたワインレッド色トップスに茶色のショートパンツのヘソ出しルックも紹介した。

脱衣所や洗い場ではオレンジ色の丈の短いトップスに、茶色のホットパンツ姿をアップ。肩ひもや胸元を下げ、胸元を大胆に露出するカットも加えた。

ファンやフォロワーからも「セクシードキドキ」「ヘアスタイルもすごくセクシー」「綺麗すぎる〜」「攻めたファッション」「刺激が…」「ゴージャス」「たまらない」などのコメントが寄せられている。

小山は茨城県出身。14年に「大山ひかり」としてデビュー。17年に現名に改名。24年4月から1年間、ワーキングホリデーのため台湾に。グラビアモデルと添乗員の“二刀流”で「日本一脱げる添乗員」と自称。趣味は漫画、アニメ、映画鑑賞。特技はバスケットボール、剣道、書道、ピアノ。中高社会科教員免許、学芸員の資格を取得。バストは91センチのGカップで「癒しのヴィーナスバスト」と称されたこともある。身長158センチ。血液型A。