フィギュアスケート女子フリー

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われた。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）は、万感の五輪ラスト演技。147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。SNS上には海外ファンからの愛あるコメントが溢れていた。

冒頭、完璧な2回転アクセルを決めると、3回転フリップにも着氷。観客のボルテージもどんどん上がっていった。演技後半、連続ジャンプを予定していたが単独になった。それでも立て直し、会場を魅了。フィニッシュを決めると拍手喝采の中、感極まったような表情を見せた。中野コーチと抱擁を交わすと涙。溢れる思いが堪えきれなかった。

25歳の坂本は今季限りでの現役引退を表明している。女子では日本初の2大会連続メダル。2022〜24年に世界選手権で3連覇するなど、近年のフィギュア界を牽引してきた。五輪でのラスト演技に、日本のファンはもちろん、海外ファンも感嘆。X上には「Kaori Sakamoto」を称えるコメントが溢れた。

「私にとってはあなたが金メダリスト」

「あなたは本当に全てだ。この競技のレジェンドで、ずっとそう記憶される」

「パワーと笑顔とファイティングスピリットをありがとう！ 私のレジェンド」

「メダルの色にかかわらず、カオリ・サカモトは現役最高のフィギュアスケーターだ」

「カオリ・サカモト、あなたのことを一生愛している」

「カオリ・サカモト、あなたがこの競技にとってどれだけの存在か、あなたは知らないでしょう」

「私にとって永遠に史上最高のフィギュアスケーター。ありがとう、真の人々のプリンセスよ」

「私の目にはカオリ・サカモト、あなたが金メダルだ」

「カオリ・サカモト、全てにありがとう。あなたはあらゆる称賛を受けるに値する」

「あなたはどんな金メダルよりも価値がある、この競技史上最高の存在、サンシャインの化身、あなたはとても愛されており、最高の幸せを得るべき。カオリ・サカモトよ、永遠に」

英語だけでなく、様々な言語で称賛された日本のエース。「kaori sakamotoで検索したら、かおちゃんが世界中から愛されてることが伝わって涙止まらない」と感激する日本人ファンもいた。



（THE ANSWER編集部）