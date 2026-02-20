フィギュアスケート女子フリー

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、中井亜美（TOKIOインカラミ）が最終滑走で140.45点をマーク。合計219.16点とし、銅メダルを獲得した。初出場の大舞台で堂々たる好演技を披露した中、視聴していたファンからは嘆きの声も上がった。

冒頭にトリプルアクセル（3回転半）に成功。SPに続く大技を繰り出し、喝采を浴びた。その後、ミスはあったものの堂々の滑りを披露。フィニッシュ後は首をかしげたものの、スコアが出てメダルが決まると大粒の涙を流し、金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）と抱き合った。

トリプルアクセルを成功させながら、フリーの得点は9番目。X上では「この点数は低すぎる！」「難易度の高いトリプルアクセルには着氷したのにフリーでは9位って、どういうことだ」「腑に落ちない」「トリプルアクセル決めて、転倒も無いのに、なぜフリーが9位なのかわからない…」と疑問視する声が続々と上がった。

中には「トリプルアクセル飛んだ人金メダル取れない説」「ジンクスは今回も守られたか」との指摘も上がっていた。



