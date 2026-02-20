『葬送のフリーレン』の場面カット（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

　テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の本日20日放送回は休止となる。これを受け午後11時より、1期のエピソード4つをYouTubeにて無料プレミア公開されることが発表された。

【画像】かっけぇ！新章『葬送のフリーレン』神技のレヴォルテ編のビジュアル

　これは27日放送回から新章【神技のレヴォルテ編】に突入することもあり、実施されるもので、第1期の第21話、24話、第25話、第26話を無料公開する。

　なお、【神技のレヴォルテ編】は、原作コミックス第8巻に収録されているエピソード。公開中の新ビジュアルには、フリーレン、フェルン、シュタルクに加え、第1期の【一級魔法使い試験編】に登場した2人の一級魔法使い、ゲナウ（声：新垣樽助）とメトーデ（声：上田麗奈）の姿が。そして彼らに襲い来る魔族“神技のレヴォルテ”が夕闇の中に不気味に描かれている。

　“神技のレヴォルテ”は自身の魔法で作り出す剣による四刀流を駆使する魔族の将軍。演じる三木眞一郎は「全力でマイク前に立たせていただきます！よろしくお願いいたします！！」とコメントを寄せている。