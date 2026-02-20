実写「ONE PIECE」シーズン2より、麦わらの一味のキャストが原作漫画のポーズを再現する特別映像が公式Instagramにて公開された。

映像では原作のコマと並ぶ形で、ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ゾロ役の新田真剣佑、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ、サンジ役のタズ・スカイラーが、それぞれキャラクターと同じポージングを披露。

注目すべきは、衣装ではなく私服姿でありながら、キャラクターと類似性が一目で伝わる点だ。なかでもスカイラーはサンジの“足上げ”を軽々とキメており、コメント欄にはファンからの絶賛の声が寄せられている。

シーズン2では“偉大なる航路（グランドライン）”に突入し、ローグタウン、リヴァース・マウンテン（双子岬）、ウイスキーピーク、リトルガーデン、ドラム島を舞台にした冒険が描かれる。トニートニー・チョッパーやニコ・ロビンなど、人気キャラクターの登場にも注目だ。

シリーズ「ONE PIECE」シーズン2は2026年3月10日（火）より世界独占配信。