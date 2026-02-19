茨城県潮来市の自宅アパートで同居する男性をワインボトルで殴るなどして殺害したとして、48歳の女が逮捕されました。

殺人の疑いで逮捕されたのは、潮来市延方西のパート従業員・草野美智代容疑者（48）です。

警察によりますと、草野容疑者は今月16日の午前1時ごろ、自宅アパートで、同居する今熊秀則さん（52）の頭をワインボトルや金槌で殴り、首をビニール紐で締め付けるなどして殺害した疑いがもたれています。

草野容疑者はきのう正午すぎ、親族とともに警察署に自首し、「内縁の夫を殺した。死体はアパートの駐車場の車にある」と犯行を明かしたということです。

警察が草野容疑者の車の中を確認したところ、後部座席から毛布やビニールシートでくるまれた状態の今熊さんの遺体が発見されました。遺体には顔や頭部から出血があり、犯行に使用されたとみられるワインボトルなどは草野容疑者の自宅から見つかったということです。

草野容疑者は取り調べに対し、容疑を認めているということで、警察は事件の詳しい経緯を調べています。