日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が１９日、中日との練習試合（北谷）を欠場。ウェート中に違和感が出た模様だ。試合では代わって一塁に入った吉田が一発を放つなど、打線が好調。新庄剛志監督（５４）は、リスク管理を含めチームの仕上がりに自信を見せた。

一度は北谷に移動した清宮だが、練習前に１人タクシーに乗り込み球場を離れた。新庄監督は「トラブルあったみたいよ。ウェート中に。痛めたとかじゃなくて、引っかかりがあるから気になるって感じじゃないですか」。患部については「肘かな？ 肩かな？ どこ痛めたかあんまり聞いてない。『なんしとんねん』が強すぎて」と語った。

試合では選手が躍動した。代わって一塁に入った吉田が、６回２死一塁から左越え２ラン。２安打の山県、左中間２点二塁打の野村らも、バットでアピールした。新庄監督も「この打席が大事なんだっていう姿、集中力を持って結果を出している。（仕上がりは）完璧でしょ」とうなずいた。

守備でも吉田が、今キャンプほとんど守っていない捕手に入り、緊急事態に備えた。「けがしたもんは置いていくから。話題にもしなくて大丈夫です」と言いながら、と本音ものぞかせた新庄監督。厚くなった選手層で、不測の事態も乗り越えていく。（山口 泰史）