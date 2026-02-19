球団公式インスタグラムで回答…大食いなら「寿司」を選択

ドジャースのミゲル・ロハス内野手が、日本食への“異常な愛”を語り話題となっている。球団公式インスタグラムが18日（日本時間19日）、動画を公開。「もし大食いコンテストに参加して勝たなければならないとしたら、どの食べ物を選ぶ？」との問いに、「寿司だね」と即答した。

この日はキャンプ恒例のチキンウイング大食い競争が行われたが、ロハスが自信を見せたのは別のジャンルだった。「握り寿司や刺身をたくさん食べるんだ。新鮮な魚が大好きだから、僕が勝てるチャンスはかなりあると思う」と、日本食なら負けない自信を覗かせた。

さらに、その愛の深さを証明するエピソードも披露。「いつも一人で（寿司を）食べに行くと、毎回だいたい320ドル（約5万円）くらい使ってしまうんだ。結構な量の寿司だよね」と明かした。1回の食事で約5万円分を平らげるという“大食い”ぶりに、ベテランの健啖家ぶりがうかがえる。

ロハスはクラブハウスのリーダー格としてもチームを支えている。大谷翔平投手や山本由伸投手ら日本人選手とも良好な関係を築いているが、食の好みでも“日本通”な一面を見せつけていた。（Full-Count編集部）