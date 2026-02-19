Åû¹á¤¬¼Â´¶¤¹¤ëDeNA¤Î¡ÈÊÑ²½¡É¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¤â¤¿¤é¤¹¹¥½Û´Ä¡Ä¥³¡¼¥Á´¶¼Õ¡ÖÂç¤¤¤¡×
Åû¹á¤â¼Â´¶¡ÖÁª¼ê¤Ï¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡DeNA¤Ï18Æü¡¢²Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ë8-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£½é²ó¤Ë¹¥ÁöÎÝ¤òÏ¢È¯¤·¤Æ°ìµó4ÆÀÅÀ¡£Åû¹á²ÅÃÒÆâÌî¼ê¡¢º´Ìî·ÃÂÀ³°Ìî¼ê¡¢¸ÍÃì¶³¹§Êá¼ê¤é¼ÂÀï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤Î¡È·ãÁö¡É¤â¸÷¤ê¡¢²ÏÅÄÍºÍ´1·³³°Ìî¼éÈ÷ÁöÎÝÀï½Ñ¡¦°éÀ®·ó¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¤â¡ÖÈà¤é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î²ÜÌ¾¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯Åû¹á¤Îº¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤Î´Ö¤Ë°ìµ¤¤ËÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£Åû¹á¤ÏÁ÷µå´Ö¤Ë»°ÎÝ¤Ø¡£º´Ìî¤¬»Íµå¤ÇÂ³¤¯¤È¡¢¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¤ÎÃæµ¾Èô¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¤È¤º´Ìî¤¬¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ÇÆóÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¡£¸ÍÃì¤â»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢¾¾Èø¤Îº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤Ç°ìµ¤¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ø´Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Öº£Æü¤ÏÂÇµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Èó¾ï¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ2ÅÀÆþ¤ë¡£·è¤·¤ÆSµé¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸ÍÃì¤¬¤Ê¤¼¥Û¡¼¥à¤Ë´Ô¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤è¡×¤È²ÏÅÄ¥³¡¼¥Á¤ÏÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¡Ö¤¤¤¤¶µºà¤È¤·¤Æ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ã¼ê¤¬¡Ø²¶¤¿¤Á¤â¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤À¤á¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥Á¡¼¥àÅðÎÝ¿ô¡Ö66¡×¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°3°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅðÎÝ°Ê³°¤ÎÁöÎÝ¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¹×¸¥¤ò¼¨¤¹¡ÖUBR¡×¤Ï¡Ö14.8¡×¤Ç12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¡£ÁöÎÝ¤Ø¤Î°Õ¼±²þ³×¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Åû¹á¤â¡ÖºòÇ¯¤«¤é²ÏÅÄ¥³¡¼¥Á¤¬¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÁêÀî´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Î¤â¤¦°ìÃÊ³¬¡¢¤â¤¦ÆóÃÊ³¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Î°Õ¼±¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ï¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂÀï¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢²ÏÅÄ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¼ã¼ê¤Ï·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤â¤Á¤í¤ó¤Þ¤À¤Þ¤À¤ÊÉôÊ¬¤ÏÂ¿¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¡×¡£Íê¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÈÁö¡É¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë