【イタリア・リビーニョ１８日発】ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子スロープスタイル（ＳＳ）決勝（リビーニョ・スノーパーク）が行われ、木俣椋真（ヤマゼン）は７２・８０点で１１位。ビッグエア（ＢＡ）の銀メダルに続く表彰台とはならず、悔しさをにじませた。

一発逆転を狙った３本の試技は第１セッションから順調に進めるも、最終セッションのバックサイド１６２０で転倒。「３本目のあの技は練習でもほとんど失敗しない技。一番自信があったけど、スピードがちょっと足らなかった。なんか上が完璧だっただけに、最後は一番得意な技だったので、悔しい要素がそろいすぎている」と唇をかんだ。

２種目でのメダル獲得とはならなかったが、ＢＡで表彰台を勝ち取るなど、五輪の舞台で存在感を示した。「今は悔しいけど、めっちゃハイレベルな中で一緒に競技ができたのは、今後にとってプラスになる大会だったのではないかと思う」と振り返った。

この日は長谷川帝勝（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銀メダルを獲得。木俣は「多分日本のチームの中で一番練習をしている。そういう選手が取ってくれて僕はうれしい」と感慨深げに語った。