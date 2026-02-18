『ハンター×ハンター』そのキャラ描くの！？最新絵にネット衝撃「このラフ感と独特のタッチ」「感無量です」
人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が17日、自身のXを更新し、原稿の進捗状況を発表した。
【画像】くそ懐かしい！冨樫先生が描いた『H×H』カイトのイラスト
定期的に原稿の進捗状況を明かしているが、今回は「No.428話、人物ペン入れ完了」と報告。ホワイトボードには、人気キャラ・カイトの姿が描かれている。
これにネット上では「カイトの登場は予想外すぎ」「カイトさんのイラスト涙目になります」「このラフ感と独特のタッチ、当時の空気まで思い出させてくれる。こういう原画レベルの絵って本当に価値があるよね」「カイトのイラストが見られて感無量です」などの声が出ている。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。
