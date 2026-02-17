ツインクル45周年記念、リトルツインスターズとお星さまコラボ
株式会社 明治が販売するたまご型のミルクチョコレート「ツインクル」は2025年11月に発売45周年を迎え、今年11月までアニバーサリーを記念した様々な企画を展開中。その一環として、株式会社サンリオのリトルツインスターズとコラボレーションした「ツインクル×リトルツインスターズ お星さまのシール帳セット」を２月17日（火）に発売する。
近年、SNSを中心に大きな話題となっている「平成女児」ブーム。かわいらしいシール手帳やシール交換も再び大流行している中、1980年から販売を開始し、特に1990年代に平成女児から人気を博したチョコレート菓子「ツインクル」。その愛らしさや味わい、食べるまで何が出てくるかわからないワクワク感、さらには発売当初からおまけとしてシールが封入され、今なお世代を超えて愛されている。
そんな「ツインクル」が今回は同じ“お星さま”モチーフで大人気のキャラクター・リトルツインスターズと初コラボ。ツインクルのメインキャラクター、星の国からやってきた妖精「ツインクルちゃん」とリトルツインスターズの限定デザインのキラキラ輝くホログラムシール、シール帳、スライダーポーチとリニューアルされたツインクルがセットになった「ツインクル×リトルツインスターズ お星さまのシール帳セット」が登場。シール帳とスライダーポーチは手持ちの手帳にも入れられるように穴が開いており、流行りのシール集めやシール交換にも最適なアイテムとなっている。
また、発売45周年を記念し「ツインクル５粒」が９年ぶりにコンセプトをリニューアル。２月３日から順次店頭に登場。
新たなコンセプトは「女の子の好きなものを詰め込んだ宝石箱（宝石）（キラキラ）」。パッケージ台紙のデザインを変更したほか、おまけのシールの形状も変更。流行中のシール交換でも楽しめるよう、星形、リボン形などバリエーションを増やし、さらにはスマートフォンや PCの裏に貼っても楽しめるよう四角いステッカータイプも用意。そして、シール裏面にはツインクルちゃんのファッションコーデポイントが描かれている。
その他にも、包み紙の色にも名前がついたり、ツインクルちゃん以外のキャラクターも、より個性を活かした名前にリニューアル。さらに、リニューアル後の「ツインクル５粒」を平成女児”文化を愛する人気インフルエンサーのりちさん、HARUさん、平成女子♡めぐさん、yokopiさんが楽しむ動画も公開予定。
なお、株式会社フェリシモが展開するユーモア雑貨ブランド「YOU+MORE!」とコラボした大人向けファンシー雑貨３種が発売中。2025年11月の発売以来、SNSでは合計３万件以上の「いいね」を集めるなど好評で、中でも「お星さまのキラキラたまごツインクルポーチ」は約半月で初回販売数が完売。また、明治公式サイトでは「ツインクル」を活かしたアレンジレシピも公開中。
