¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬£±£¶Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¥Ê¥ó¥¿¥é¡×¤Ç¡¢»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤ÎºÊ¤¬¶Ã¤¤ÎÇÐÍ¥¤Ë»öÌ³½ê´«Í¶¤Î£Ä£Í¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇò¾õ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤È¿¼·¡¤ê¥¯¥¤¥º¡×¤òÊüÁ÷¡£¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤ÎºÇ¶á¤ÎÇº¤ß¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤¬¡ÖºÊ¤¬Åì½Ð¾»Âç¤µ¤ó¤Ë¾¡¼ê¤Ë£Ä£Í¤Ç¡Ø¤¦¤Á¤ËÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÆþ¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¨¤¨¤Æ¡ª¸À¤ï¤ó¤Ç¤¨¤¨¡ª¡×¤ÈÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£
¡¡¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï½Â¡¹¡ÖËÜÅö¤ËºÊ¤¬£Ä£ÍÁ÷¤Ã¤Æ¡¢»öÌ³½êÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤·ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤éÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤Ã¤Æ£Ä£Í¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ìµ»ë¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅì½Ð¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³£Ä£Í¤Ê¤ó¤Æ¸«¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Åì½Ð¤µ¤ó¤¬¤Ü¤¯¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Ä¥«¥Ä¥«¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ø±ü¤µ¤Þ¤«¤é£Ä£Í¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¡¢±Ç²è¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤éÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅì½Ð¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÁ°¸þ¤ÊÖ»ö¤ò¤â¤é¤¤¡Ö¤³¤ì¡¢¥Û¥ó¥Þ¤ËÆþ¤ë¤Î¡©¡×¤È¶ÄÅ·¡£
¡¡¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Î¼Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤¤ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¡×¸À¤¤¡¢ÍÅÄÅ¯Ê¿¤â¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤³¤ó¤Ê¥Ó¥Ã¥°¤Ê¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È¸À¤¦¤â¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·üÇ°ºàÎÁ¤Ï¡¢ºÊ¤¬¡ÊÅì½Ð¤ò¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Êú¤«¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Á¤ã¤¦¤«¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¿´¶¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£