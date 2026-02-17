¼ÒÄ¹¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï¡Ö60.8ºÐ¡×¤Ç²áµîºÇ¹â - ºÇ¤â¹âÎð¤ÊÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦¶È¼ï¤Ï?
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ï2·î16Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¼ÒÄ¹Ç¯Îð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È³µÍ×¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÖCOSMOS2¡×(Ìó150Ëü¼Ò¼ýÏ¿)¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2025Ç¯12·î»þÅÀ¤Î´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¥Ç¡¼¥¿(¸Ä¿Í´ë¶È¡¢Èó±ÄÍøË¡¿Í¡¢¸ø±×Ë¡¿Í¤Ê¤É¤ò½ü¤¯)¤òÃê½Ð¤·¡¢½¸·×¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡û¼ÒÄ¹¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¡¢35Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·
Á´¹ñ¤Î¼ÒÄ¹Ç¯Îð¤¬È½ÌÀ¤·¤¿´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë2025Ç¯¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢²ñ¼Ò(³ô¼°¡¦Í¸Â)¤òÎ¨¤¤¤ë¼ÒÄ¹¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï60.8ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯(2024Ç¯)¤«¤é0.1ºÐ¾å¾º¤·¤¿¤Û¤«¡¢10Ç¯Á°(2015Ç¯:59.2ºÐ)¤«¤é1.6ºÐ¡¢30Ç¯Á°¤Î1995Ç¯(55.4ºÐ)¤«¤é¤Ï5.4ºÐ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾å¾º¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½¸·×²ÄÇ½¤Ê1990Ç¯(54.0ºÐ)°Ê¹ß¡¢35Ç¯Ï¢Â³¤ÇÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï¾å¾º¤·¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Á´¹ñÅª¤Ë¾¯»Ò¡¦¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢´ë¶È¤òÎ¨¤¤¤ë¼ÒÄ¹¤Î¹âÎð²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¹ç»ñ¡¦¹çÌ¾¤ÎÂåÉ½¼Ò°÷¤äÍý»öÄ¹¡¢³Ø¹»Ä¹¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÁ´Ë¡¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï61.7ºÐ¤Ç¡¢Á°Ç¯¤«¤é0.1ºÐ¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÒÄ¹Ç¯Îð¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¹â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£
Á´´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢¼ÒÄ¹¤¬¸òÂå¤·¤¿´ë¶È¤Î³ä¹ç(¼ÒÄ¹¸òÂåÎ¨)¤ò¤ß¤ë¤È¡¢2024¢ª2025Ç¯¤Î¸òÂåÎ¨¤Ï3.84%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯(3.75%)¤«¤é0.09pt¾å¾º¤·¡¢2021Ç¯°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁý²Ã¤Ø¤ÈÅ¾¤¸¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯ÍâÇ¯¤Î2009Ç¯(4.34%)¤ä¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÄ¾¸å¤Ç·Ð±Ä¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¿Ê¤ß¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤¿2021Ç¯(3.92%)¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÄã¿å½à¤Ç¡¢¼ÒÄ¹Ç¯Îð¤Î¾å¾º´ðÄ´¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼ÒÄ¹¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¡¦¼ÒÄ¹¸òÂåÎ¨¤Î¿ä°Ü
¤Þ¤¿¡¢¸òÂå»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸òÂåÁ°(°úÂà)¡×¼ÒÄ¹Ç¯Îð¤Ï68.5ºÐ(Á°Ç¯Èæ-0.1ºÐ)¡¢¡Ö¸òÂå¸å(¿·¼ÒÄ¹)¡×¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï52.8ºÐ(Á°Ç¯Èæ+0.1ºÐ)¤È¤Ê¤ê¡¢¸òÂå¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¼ÒÄ¹Ç¯Îð¤Î¼ãÊÖ¤êÉý¤Ï15.7ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¹Ô¤¦¼ÒÄ¹¤Î°úÂà¤ÎÁá´ü²½¤¬½ù¡¹¤Ë¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢°ú¤·Ñ¤°¿·¼ÒÄ¹¤ÎÇ¯Îð¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ãÊÖ¤êÉý¤Ï¶áÇ¯¡¢½Ì¾®·¹¸þ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢Êª²Á¾å¾º¤äÄÂ¾å¤²°µÎÏ¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð±Ä²ÝÂê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹À©ÅÙ¤ÎËÜ³Ê±¿ÍÑ¡¢¥¼¥í¥¼¥íÍ»»ñ¤ÎÊÖºÑ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤»ö¶È´Ä¶¤¬Â³¤¤¤¿¡£Â¸µ¤Ç¤Ï¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¸å·Ñ¼Ô¤òÁªÄê¤¹¤ëÆ°¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Î¾µ·Ñ¤Ç¤Ï¡Ö¸½¶ÉÌÌ¤Ç¤Î°ú·Ñ¤®¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤«¤é¡¢¸òÂå¤òÀèÁ÷¤ê¤¹¤ë´ë¶È¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¼ý±×ÎÏ¤¬¸·¤·¤¤Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È¤ò°ú¤·Ñ¤°¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆñ¤·¤¤´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ»Ô¾ì´Ä¶¤ä¼è°ú¹½Â¤¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬¼«¼Ò¤Î¶¥ÁèÎÏ°Ý»ý¤ä¸ÜµÒ¡¦¶âÍ»µ¡´ØÂÐ±þ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¡Ö¼«¿È¤¬Âà¤¯¤³¤È¤Ç¶ÈÀÓ¤ä¿®ÍÑÎÏ¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¡×¤È¸òÂå¤òí´í°¤¹¤ë´Ä¶²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿·Ð±Ä¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤ÅÀ¤â¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼ÒÄ¹¸òÂåÎ¨¤¬¾å¾º¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡ûÇ¯ÂåÊÌ¹½À®Èæ¡¢50ºÐ°Ê¾å¤¬82.6%
2025Ç¯»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÒÄ¹¤ÎÇ¯ÂåÊÌ¹½À®Èæ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö50Âå¡×¤¬30.0%¤òÀê¤á¡¢Á´Ç¯Âå¤ÇºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç30%Âæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£Â¾Êý¤Ç¡¢¡Ö60Âå¡×(27.5%)¤ÏÁ°Ç¯¤«¤é0.7pt¾å¾º¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¾å¾ºÉý¤Ï²áµî15Ç¯¤ÇºÇÂç¤À¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¿·¤¿¤Ë59¢ª60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¼ÒÄ¹¤¬Â¿¤¯¡¢³ä¹ç¤òÂçÉý¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¡Ö50Âå¡×¤ÎÆâÌõ¤Ç¤Ï58ºÐ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢º£¸å¤â¡Ö60Âå¡×¤Î³ä¹ç¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö70Âå¡×(19.5%)¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¡Ö80Âå°Ê¾å¡×(5.6%)¤Ï12Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö50ºÐ°Ê¾å¡×¤Î¼ÒÄ¹¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï82.6%¤òÀê¤á¡¢2024Ç¯(81.7%)¤«¤é0.9ptÁý²Ã¤·¤¿¡£¡Ö60ºÐ°Ê¾å¡×¤Ç¤Ï52.6%¤ÈÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿¤Û¤«¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÒÄ¹¤Î¹âÎð²½¤Ë»õ»ß¤á¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö30ºÐÌ¤Ëþ¡×¤Ï0.2%¡¢¡Ö30Âå¡×¤Ï2.8%¤È¡¢30Âå°Ê²¼¤Î¼ÒÄ¹¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó3%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¾å¾ì´ë¶È¤ÎºÇÇ¯¾¯¼ÒÄ¹¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÅì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥¿¥¤¥ß¡¼(ÅìµþÅÔ¹Á¶è)¡×¤Î¾®ÀîÎæ¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿(28ºÐ¡¢2025Ç¯Ä´ºº»þÅÀ)¡£
¡û¶È¼ïÊÌ¡¢ºÇ¤â¹âÎð¤Ï¡ÖÉÔÆ°»º¡×
¶È¼ïÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÉÔÆ°»º¡×¤¬¤â¤Ã¤È¤â¹âÎð¤Ç62.9ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡ÖÀ½Â¤¡×(61.6ºÐ)¡¢¡Ö²·Çä¡×(61.5ºÐ)¤ÈÂ³¤¡¢Á´ÂÎÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î3¶È¼ï¤À¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢¡Ö¾®Çä¡×(60.7ºÐ)¡¢¡Ö±¿Í¢¡¦ÄÌ¿®¡×(60.6ºÐ)¡¢¡Ö·úÀß¡×(60.5ºÐ)¤Ê¤É¤ÏÁ´ÂÎ¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤Ç¡¢³«È¯¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ê¤ÉIT´ë¶È¤ò´Þ¤à¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤¬59.4ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤ò½ü¤¯¶È¼ïÊÌ¤Ç¤ÏÍ£°ì60ºÐ¤ò²¼²ó¤ë¶È¼ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¾å¾ì´ë¶È¼ÒÄ¹¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï58.7ºÐ(Á°Ç¯Èæ+0.2ºÐ)¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡Ö60Âå¡×¤¬¹½À®Èæ43.1%¤òÀê¤á¡¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ûÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¡¢½©ÅÄ¸©¤¬62.6ºÐ¤Ç¥È¥Ã¥×
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö½©ÅÄ¸©¡×(2024Ç¯Èæ+0.0ºÐ)¤¬62.6ºÐ¤ÇºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö´ä¼ê¸©¡×(62.5ºÐ¡¢Æ±-0.1ºÐ)¡¢¡Ö¹âÃÎ¸©¡×(62.4ºÐ¡¢Æ±¢¥0.1ºÐ)¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Î6¸©¤¬¤¹¤Ù¤ÆÁ´¹ñÊ¿¶Ñ(60.8ºÐ)¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö»°½Å¸©¡×59.7ºÐ(Æ±+0.1ºÐ)¤È¡Ö²Æì¸©¡×(59.7ºÐ¡¢Æ±+0.1ºÐ)¤Ç¡¢¡Ö»°½Å¸©¡×¤Ï9Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö°¦ÃÎ¸©¡×(59.8ºÐ¡¢Æ±+0.1ºÐ)¤¬Äã¤¯¡¢60ºÐ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö´ôÉì¸©¡×(59.9ºÐ¡¢Æ±¡Ü0.1ºÐ)¤È¡ÖÂçºåÉÜ¡×(59.9ºÐ¡¢Æ±¡Ü0.1ºÐ)¤ò²Ã¤¨¤¿5ÉÜ¸©¤À¤Ã¤¿¡£Áí¤¸¤Æ¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Î¼ÒÄ¹Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤ÏÅì¹âÀ¾Äã¤¬¶¯¤¤·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡û»ö¶È¾µ·Ñ¤ÎÆó¶Ë²½¤È²ÝÂê
Ä´ºº¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¼Ò¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÒÄ¹¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï60.8ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢1990Ç¯°Ê¹ß35Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹âÎð¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Â¸µ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤«¤é´±Ì±°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¿»ö¶È¾µ·Ñ¤Ø¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤ä»Ù±ç¤¬Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤â¿»Æ©¡¦ÇÈµÚ¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¾µ·Ñ¤Ç¤Ï¡Ö¸òÂåÁ°¡×Ç¯Îð¤¬Ç¯¡¹Äã²¼·¹¸þ¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áá´ü¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤Ë¸þ¤±¤¿°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¡×¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤¬°úÂà¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤ë60Âå¸åÈ¾¡¢µÙÇÑ¶È¡¦²ò»¶»þ¤ÎÂåÉ½¼ÔÇ¯Îð¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤70Âå¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÇ¯Âå¤Î³ä¹ç¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÂà¿¦¤·¤¿¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Îµ¯¶È¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÁØ¤¬Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤ÏÁá´ü¤Ë»ö¶È¾µ·ÑÌäÂê¤ËÃå¼ê¡¦¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿´ë¶È¤È¡¢·Ð±ÄÌÌ¤ä¿ÍºàÌÌ¤«¤é»ö¶È¾µ·Ñ¤¬¤Ç¤¤º¡¢¼ÒÄ¹¤Î¹âÎð²½¤¬Â³¤¯´ë¶È¤È¤ÎÆó¶Ë²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
·Ð±Ä¼ÔÇ¯Îð¤Î¾å¾º¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä¶õÇò¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¾Íè¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤ËÈ÷¤¨¤¿·×²èÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î½ÅÍ×À¤Ï°ìÃÊ¤ÈÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÁá´ü¤ÎÃÊ³¬¤«¤é»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿Íºà°éÀ®¤È¾µ·Ñ·×²è¤ÎºöÄê¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
