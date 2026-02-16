´Ú¹ñ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Î¡¦¥Û¥ó¥Á¥ç¥ë¡¢Ìô¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¤ÈµÇ°»£±Æ¡©¡ÖÆ°ÊªµÔÂÔ¡×ÏÀµÄ¤ò¸Æ¤ó¤À¼Ì¿¿
´Ú¹ñ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Î¡¦¥Û¥ó¥Á¥ç¥ë¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Ç¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¤Î²£¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡ÖÆ°ÊªµÔÂÔ¡×ÏÀÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥é¥¤¥ª¥ó¤¬ÌôÊª¤ò°û¤Þ¤µ¤ì¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¤À¡£
¥Î¡¦¥Û¥ó¥Á¥ç¥ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÌÓÀè¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¥µ¥Õ¥¡¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥µ¡¼¥Ð¥ë¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Õ¡ÊServal Wildlife¡Ë¡×¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Î¡¦¥Û¥ó¥Á¥ç¥ë¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢ÌÚ¤Î¾å¤Ç¤°¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÂÎ¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¯Æ°²è¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°ìÉô¤«¤é¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤¬Ìô¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ¼±¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÄÃÀÅºÞ¤ä¿çÌ²Ìô¤òÅêÍ¿¤·¤Æ¥é¥¤¥ª¥ó¤òÌµµ¤ÎÏ¤Ë¤µ¤»¤ëÌîÀ¸Æ°ÊªÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«Î¹¹ÔÀìÌç¤ÎÎ¹¹Ô¼Ò¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¤¬Àµ¾ï¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¡£Ì²¤ì¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¤È¤¤¤¦Æ¸ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÊñ¤ß±£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¤ÏÌô¤ò°û¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Î¡¦¥Û¥ó¥Á¥ç¥ë¤ÎÇ§¾Ú¼Ì¿¿¤ò¸ø³«Åª¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£
ÏÀÁè¤¬¹¤¬¤ë¤È¡¢¥Î¡¦¥Û¥ó¥Á¥ç¥ë¤Ï15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÎÑÍýÅª¤ÊÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤Î¸òÎ®¡ÊETHICAL WILDLIFE ENCOUNTERS¡Ë¡£¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢À¯ÉÜ¡¢·ò¹¯¼£ÎÅ¤Î²óÉü¡¢¤ª¤è¤Ó¼«Á³À¸Â©ÃÏ¤Ë´Ô¤¹¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¸«¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢µ®½Å¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤â¤·¤½¤¦¡ÊµÔÂÔ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ÅöÁ³»ä¤â¶¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³ºÅö»ÜÀß¤Î¾Ò²ðÊ¸¤âÅº¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¤³¤ì¤È¶¦¤Ë¡¢Áð¸¶¤Ç¥é¥¤¥ª¥ó¤ÈÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤êµÙÂ©¤ò¤È¤ë»Ñ¤ä¡¢¥¥ê¥ó¤Ë¥¨¥µ¤ò¤ä¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤òÄÉ²Ã¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£